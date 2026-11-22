Описвал подробно какво е направил и те подали жалби

14-годишното момче, задържано за убийството на майка си на 9 октомври т. г. в Пловдив, описвало подробно какво точно е направило пред двама от обвинените за побоя до смърт над Георги Кузев. Те били заедно с него в едно помещение в ареста и заради разказите му подали жалби и по информация на „24 часа" вече са преместени в друга килия.

Непълнолетният и майка му Таня Митева се преместили в Пловдив от Стара Загора в края на лятото, защото момчето било прието в добро училище под тепетата. Сутринта на 9 октомври жената го закарала до учебното заведение, не след дълго той се върнал и намушкал майка си 18 пъти с нож. Пратил запис на свършеното на свои съученици, за да се похвали, после се обадил на телефон 112 и казал: „Убих майка си!" В апартамента бил открит пентаграм, изрисуван с кръв.

Момчето е ареста от задържането си. Разследващи го описват като умен и манипулативен младеж, който сменя версиите защо е посегнал на жената, която го е родила. Едно от обясненията му било, че Таня Митева не намирала време да си говори с него, друго – че е била доминантен родител, който се налага дори за неща като на какъв спорт да се запише.