Най-много жалби се получават срещу доставчиците на обществени услуги - "Топлофикация" , водоснабдяване и особено за ВиК инфраструктурата, каза Велислава Делчева.

Омбудсманът Велислава Делчева и мотористи от цялата страна ще участват днес в шествие, посветено на международния ден за борба с домашното насилие. То ще премине под мотото: "Думата е обич, не страх". Това обяви омбудсманът пред Нова тв.

Основното послание на кампанията е, че домашното насилие може да засегне всеки – жени, деца, мъже, възрастни хора и такива с увреждания, независимо от социалното им положение. Домът трябва да бъде място на сигурност, обич и подкрепа, а не на страх, унижение и насилие.

В знак на съпричастност с пострадалите мотористите ще облекат сигнални жилетки с надпис "Не бий, обичай". Така те ще отправят посланието, че истинската сила се проявява в уважението и защитата на по-слабите, а не в насилието.

Мотошествието ще започне в неделя, в 11,30 от сградата на институцията на омбудсмана в центъра на столицата и ще продължи до градинката в близост до метростанция "Софийски университет".

По повод последния случай, когато младежи унижаваха и насилваха непълнолетно момиче, снимаха и разпространиха видеа с униженията, Делчева каза, че препоръките към институциите няма да са достатъчни за превенцията срещу насилието. Трябва да се започне от възпитанието и отношенията в семейството и от образованието.

Най-честите сигнали при омбудсмана обаче не са срещу насилието. Най-много жалби се получават срещу доставчиците на обществени услуги - "Топлофикация" - София, водоснабдяване и особено за ВиК инфраструктурата.

По повод на дебатите за бюджет 2027 г. общественият защитник настоява за по-високи семейни помощи и минимална пенсия над линията на бедност, както и за преизчисляване на пенсиите. Във връзка с планираното увеличение на учителските заплати тя настоява за разчети, които да покажат дали с този ръст ще бъде изпълнен ангажиментът възнагражденията на педагозите да бъдат не по-ниски от 125% от средната брутна работна заплата за страната.

Делчева ще настоява минималната пенсия да достигне и дори да надхвърли линията на бедност и да бъдат преизчислени пенсиите от 1 януари по средномесечния осигурителен доход за предходната година, за да се намали разликата между старите и новите пенсии.