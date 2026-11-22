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Почина ловчанският митрополит Гавриил.

Състоянието му се влошило критично, след приемането му в болница с остър панкреатит на 4 ноември. Той бе поставен в изкуствена кома във ВМА.

След 14:00 ч. тялото му ще бъде положено за поклонение в параклиса „Св. цар Борис" в Синодалната палата в София.

"С дълбока скръб съобщаваме, че днес, 22 ноември 2026 г., след кратко боледуване се престави в Господа Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил",съобщиха от пресслужбата на Българската патриаршия.

През следващите дни Светият Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия ще се събере на извънредно заседание, на което ще определи деня и часа на опелото и погребението на новопреставилия се митрополит, както и наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол.

Каноничният избор на Ловчанския митрополит Гавриил е направен на 28 януари 2001 г. Светското му име е Цветан Методиев Динев. Той е роден на 16 юли 1950 г. в София.