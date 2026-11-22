Председателят на Съюза на независимите автотехнически експерти Станимир Карапетков, е освободен след акция на ГДБОП и обиск в дома му. Той е бил задържан за времето на проверка по сигнал, че е оказвал натиск върху свой колега. Действията са били разпоредени от прокурор, съобщи БНР. Карапетков беше вещо лице по делото за смъртта на загиналата при катастрофа Сияна.

Работата му предизвика сериозни спорове по делото за катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Изготвената от него автотехническа експертиза беше оспорена от бащата на детето Николай Попов.

Той публикува коментар във Фейсбук, в който приветства действията на разследващите.

"Най-после се намериха достойни мъже, които имаха смелостта да започнат да разследват действията на Станимир Карапетков".

Карапетков попадна в центъра на спорове и около разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" в района на Ямбол.

Пред БНТ Николай Попов заяви:

"Този човек по собствени признания той оглавява тази система и той е доайен на вещи лица. Това, което чувам аз от експертите, е, че той ги държи в подчинение. Този човек взаимодейства и с прокуратурата, и със съда, и със следствието. Нека уважаемите следователи от Национална следствена, ако толкова искат той да им прави експертизите, ще имат възможност, ако желаят, да го задържат в следствения арест и да им бъде толкова удобен да слиза един етаж надолу да прави каквото му се постави като задача и след това да си го прибират обратно. Този въпрос ще го отнеса до Европейската комисия, защото това са тежки престъпления срещу правосъдието, които самата държава отказва вече почти 2 години да разследва. Стигнахме дотук да се намери един министър, който да си позволи нещо такова".