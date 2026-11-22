Полицаи го преследвали километри, блъснал 3 коли, преди да го спрат

Рецидивист на пътя е задържан след гонка с полицията вчера в Пловдив, съобщават от полицията. Около 18 ч. автопатрул на Пето районно забелязал по бул. "Освобождение" да се движи мотоциклет с поставени лепенки на регистрационната табела. Водачът му обаче отказал да изпълни полицейското разпореждане да спре, не реагирал на подадената звукова и светлинна сигнализация и с ускорение на скоростта се насочил към бул. "Санкт Петербург". Координирано от дежурната оперативна част на дирекцията в неговото преследване се включили и автопатрули на 4 РУ и сектор "Специализирани полицейски сили". В зоната на кръстовището на бул. "Христо Ботев " и ул. "Любен Каравелов" мотористът бил заловен, като преди това той блъснал изчакващи на червен светофар 3 автомобила.

Установено е, че извършителят е на 45 години и изобщо не притежава свидетелство за правоуправление, като за последната година е бил залавян четири пъти като неправоспособен водач. При тестването му с дрегер е отчетено наличие на над 1,3 промила алкохол. Мъжът е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотици, дал е кръв за химически анализ. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата. Допълнително на задържания са съставени актове за 11 извършени по време на гонката нарушения по Закона за движение по пътищата, сред които преминаване на червен сигнал, неспиране на знак "стоп", неспазване на маркировката.