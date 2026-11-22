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Пътят Слънчев бряг – Бургас остава затворен за движение в района на Ахелой заради тежка катастрофа, станала снощи. При инцидента има загинал човек. На този етап все още няма официална информация от компетентните институции.

Пътният участък в посока Бургас е затворен още от снощи, като ограничението продължава и тази сутрин. На място има ударен автомобил, останал в дясната лента за движение, пише БНТ. По пътя има и разпилени автомобилни части. Полицейски патрул отклонява автомобилите още от кръговото кръстовище за Ахелой.

Към момента не е ясно как се е стигнало до инцидента.