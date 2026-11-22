Настоявам да бъде направена пълна проверка на всички експертизи на проф. Станимир Карапетков. Той има повече часове изработени, отколкото е живял, казва бащата на загиналата при катастрофа Сияна

Делото за катастрофата, при която загина малката Сияна, пак беше отложено тази седмица, а в петък вечерта бе обискиран домът на едно от вещите лица проф. Станимир Карапетков.

"Вероятно става въпрос за оказване на натиск над назначеното от съда вещо лице, което трябва да изготви новата експертиза по делото", заяви Николай Попов, бащата на Сияна и лидер на гражданско движение "Сияние", пред БНТ.

Целта на натиска може би е била да се потвърдят заключенията на Карапетков и по този начин обвиняемият по делото за смъртта на Сияна Георги Александров да не носи отговорност.

"Огромен проблем има с автотехническата експертиза и с вещите лица. Изборът на нов ВСС е добро обстоятелство, въпреки че аз смятам че конституцията трябва да се промени и във ВСС да има гражданска квота. Това не е сглобка, а диалог и консенсус.

Добре е че има нов ВСС, за да се отпушат всички разследвания - въпреки усилията на МВР някои от разследванията попадат в неблагонадеждни прокурори и биват спирани.

Според учебника на Станимир Карапетков за разследване на ПТП при добър и чист асфалт се приема коефициент на сцепление от 0,9 до 1,1. Но по делото на Местан експертизата, с която е обвинен той е написан коефициент 0,7 - прокуратурата обвинява Местан, защото опасната зона за спиране става съвсем различна и ПТП-то става в друга категория. Това са тънките номерца на Карапетков.

По нашето дело на 5-ия ден той намира една следа, която я няма в нито един протокол за оглед. Видял петно и го припознава като такова от гума и измества цялото ПТП вляво и поставя колата на дядото на Сияна до осевата линия", обясни Николай Попов.

Според него често Карапетков заявявал, че може да нагласи всяко пътно произшествие, както си иска.

"Стотици дела за ПТП са блокирани в съда, благодарение на една наредба, която Карапетков успя да прокара, но изкривява и блокира правосъдието.

Около 60 вещи лица са издържали изпита по неговия конспект, а стотици не са, защото отказват да работят по него. Експертизи, които са възложени преди тази на наредба, не могат да бъдат приети от съда.

Божидар Илиев, вещо лице по нашето дело, е подал оплакване, че Карапетков му оказва натиск, за да измени експертизата.

Проблем на правосъдието е, че има вещи лица, които го изкривяват, и те трябва да бъдат наказани, те са призвани да дават точни и верни показания - техните действия са важни. Понякога те са по-укорими и престъпни от тези на шофьорите.

Настоявам да бъде направена пълна проверка на всички експертизи на проф. Карапетков. Той има повече часове изработени, отколкото е живял. Ще подам искане за такава проверка по ЗДОИ.

Проблемът е на правосъдието, а не се вторачвам в системата. Той манипулира експертизи, а правосъдието се крепи на тях.

Делото за смъртта на прегазения в София Филип също се бави заради тях. Ето и 0,7 сцепление на Местан, а в учебника му пише 0,9 до 1,1 - така се използват дела за бухалка. Изобщо не съм симпатизант на Местан", уточни Попов.

Той обърна внимание, че проф. Карапетков е избран и за експерт по верижната катастрофа на магистрала "Тракия" на 10 ноември с 13 жертви.

"Следствието не може да каже нищо без експертизата му, защото по нея ще съди съдът. Ще отнеса този въпрос и до ЕК. Трябва да се направи действаща агенция за цялата отговорност на пътя", призова бащата на Сияна.