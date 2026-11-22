„До края на годината броят на новозасадените дървета в София през 2026 г. ще надхвърли 4500. Това са само градските засаждания. Отделно, през двата сезона в „Новата гора на София" край Банкя са засадени над 14 000 фиданки", съобщи кметът на София Васил Терзиев.

През 2026 г. в София ще бъдат засадени над 4500 дървета, над 20 000 многогодишни растения и декоративни храсти и над 1500 линейни метра нови живи плетове. В тези количества са включени засажданията по различни програми и проекти, сред които мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух.

„Едно от нещата, които винаги са ме дразнели в София, още преди да стана кмет, са занемарените живи плетове. На много места бяха изсъхнали, разредени, а имаше и напълно изчезнали. С години не е полагана достатъчно грижа за тях", посочи Васил Терзиев.

Още от началото на мандата Столичната община започна да подновява живите плетове на местата, където са изсъхнали и вече не изпълняват функциите си. По бул. „България" е засаден нов жив плет от фотиния – устойчив вид, който расте бързо. Очаква се още през следващата година да се оформи плътна зелена ивица покрай един от най-натоварените булеварди в София.

В озеленяването постепенно се увеличава делът на многогодишните растения и декоративните храсти за сметка на сезонните цветя. През 2024 г. в София са засадени около 550 000 сезонни цветя, през 2025 г. броят им е над 500 000, а през 2026 г. са използвани 250 000 сезонни цветя и 70 000 луковици от лалета и нарциси. Така делът на сезонните цветя е намален с над 40%, като се увеличава използването на трайни видове, които остават в парковете и градините с години. Сред използваните растения са лавандула, сантолина, спирея, фотиния, юниперус, евонимус, лигуструм и декоративни треви.

„Есента е и времето, когато работата в парковете става особено интензивна. Събират се огромни количества листа, почистват се алеи, извозват се клони и растителни отпадъци, премахват се сухи и опасни дървета. Всичко това трябва да се свърши, преди да дойде зимата", каза още кметът.

Столичната община продължава ежедневната поддръжка на парковете и градините в целия град. Екипите почистват алеите от паднали листа, събират и извозват отпадъци, обслужват кошчетата, поддържат зелените площи и премахват изсъхнали и опасни дървета. Работата обхваща всички паркове, градини и зелени пространства, поддържани от ОП „Паркове и градски градини" и дирекция „Зелена система", сред които Южният парк, Борисовата градина, парк „Възраждане", паркът на Военната академия, Княжеската градина, Западният парк и паркът при НДК. Дейностите се организират по ежедневен график, като приоритетно се почистват основните пешеходни алеи, след което екипите обслужват и вътрешните пространства.

„Погрижихме се екипите да разполагат и с повече техника. Възстановихме автовишката на ОП „Паркове и градски градини", която отново се използва за резитба на високи клони и премахване на опасни дървета. Осигурихме и четири нови електрически камиончета, с които екипите събират и извозват листа, клони и отпадъци във вътрешността на парковете", посочи Терзиев.

За работата на терен е осигурена допълнителна техника. Възстановена е автовишката на ОП „Паркове и градски градини", която се използва за резитба на клони и премахване на опасни дървета. Закупени са четири нови електрически камиончета, които се използват за събиране и извозване на листа, клони и отпадъци във вътрешността на парковете. Екипите разполагат още с механични и автоматични листосъбирачи, паркови метачки и индустриални пароструйки за почистване на площадки и паркова мебел. Парковите метачки могат да бъдат оборудвани и с компактни снегорини за почистване на алеите през зимата.

Кметът Васил Терзиев призова гражданите да подават сигнали през Call Sofia за празни посадни места и дънери, останали след отсичане на дървета.

„И още нещо: ако видите празно място, на което е имало дърво, или дънер, останал след отсичане, подайте сигнал през Call Sofia. Такива сигнали помагат на екипите да разберат къде има нужда от работа и да планират следващите засаждания.", апелира Терзиев.