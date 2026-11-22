Милитаризацията на ЕС и на неговата икономика няма да доведе до траен растеж, заяви бившият министър-председател и лидер на европейските социалисти Сергей Станишев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Това не е приемливо, защото това се нарича изнудване, шантаж. Европейският бюджет, общият европейски бюджет, по който сега вървят преговорите, трябва да бъде приет. Той трябва да бъде достатъчно амбициозен. Страната ни е в групата на страните, които отстояват запазването в максимална степен на фондовете за сближаване, защото те са израз на европейската солидарност. Да, трябва да има достатъчно разходи за сигурност и отбрана – това е ясно, но аз съм против милитаризацията на Европейския съюз и на неговата икономика, защото тя няма да доведе до траен растеж", добави той.

Преди 20 години имах честта да водя правителството, което свърши най-много работа на финалния етап, защото нещата не бяха приключили и членството ни от 1 януари 2007 година все още не беше гарантирано. Но това беше национална цел – имаше устрем и стремеж в обществото да постигнем ЕС като някакво райско място. Скептицизмът е съвсем закономерен, първо, заради сблъсъка с реалностите. Защото и в ЕС далеч не всичко е прекрасно, особено сега. ЕС трябва да се промени. Трябва да се концентрира върху собственото си икономическо развитие и да направи реформи, които да дадат тласък на индустрията, производството и технологичното състезание. И в крайна сметка да се превърне наистина в един пазар, не общ пазар, защото има адски много вътрешни пречки пред икономическото развитие. Трябва да стане един пазар и да спечели от мащаба, защото в съвременния сложен свят мащабът е от огромно значение", каза Станишев.

"Отдавна отстоявам тезата, че всъщност новият двигател на икономическото развитие на Европейския съюз е Централна и Източна Европа. Нашите 11 страни имат много по-динамичен икономически растеж и са много по-гъвкави по отношение на промените в света, отколкото по-статичните общества на Западна Европа. Много е важно Европейският съюз да направи икономически реформи, които да дадат тласък на развитието – на общото развитие на Европейския съюз. Защото нека да бъдем реалисти – много хора хейтят Европейския съюз и казват: „Нека се разпадне, той не е това, което беше". Но ако се разпадне, ние ще сме едни от тежко потърпевшите и трябва да сме наясно с това. Затова е по-добре да го направим по-ефективен и по-добър", завтрши той.