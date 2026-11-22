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Срещу мен се подготвя мащабна акция, за да бъда отстранен от разследването за верижната катастрофа на магистрала "Тракия". Адвокатите ми не разрешават да говоря. Вдигнах кръвно.

Това коментира пред БНТ проф. Станимир Карапетков, председател на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ), малко след като домът му в Сливен бе претърсен от антимафиоти.

Акцията на ГДБОП се е провела в петък около 20 ч. По разпореждане на наблюдаващия прокурор в жилището на експерта са извършени претърсване и изземване на веществени доказателства по образувано досъдебно производство.

По време на процесуално-следствените действия Карапетков е бил временно изведен и задържан, за да не възпрепятства работата на разследващите, след което е освободен. На място е пристигнал и защитникът му адвокат Димитър Марковски.

Към момента от прокуратурата не съобщават официално дали му е повдигнато обвинение и в какво процесуално качество участва в разследването.

Името на проф. Карапетков предизвика сериозни полемики и около делото за смъртта на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа край Телиш. Бащата на момичето Николай Попов публично оспори констатациите от автотехническата му експертиза, което в крайна сметка доведе до отвода на Карапетков от съдебното производство по-рано тази година.

По-рано днес пред БНТ бащата на Сияна заяви:

"Божидар Илиев, вещо лице по нашето дело, е подал оплакване, че Карапетков му оказва натиск, за да измени експертизата.

Проблем на правосъдието е, че има вещи лица, които го изкривяват, и те трябва да бъдат наказани, те са призвани да дават точни и верни показания, защото техните действия са важни. Понякога те са по-укорими и престъпни от тези на шофьорите.

Настоявам да бъде направена пълна проверка на всички експертизи на проф. Карапетков. Той има повече часове изработени, отколкото е живял. Ще подам искане за такава проверка по ЗДОИ."