Сега туроператорите си готвят офертите за летния сезон, и за у нас какво ще предлагат? "Елате на българското черноморие да гледате на живо как потапят кораби", или "Поплувайте и да изскочи до вас природен газ", заяви лидерът на ГЕРБ

ГЕРБ, СДС, "Синя България" са единствената алтернатива на тази сглобка за ВСС

При нас имаше растеж, двойно-тройно увеличение на БВП, българите бяха богати, сега ще обеднеят

Не го правя, за да плаша някого, но когато самият президент на Русия (Владимир Путин) казва, че атакува търговски кораби в Черно море, Радев продължава да не вярва и на Путин, и да чака доказателства. Продължаваме тук да си мислим, че в нашето огромно Черно море, по-голямо от Индийския океан в очите на някои, действат пирати. Те потапят корабите, а държавата действа като спасителна фирма за моряците от тях.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е в Монтана за академията на партията "Младите умове". На днешната среща присъстваха и представители на СДС, с които ГЕРБ влезе заедно в парламента, но и на "Синя България".

Докато говореше за Черно море, Борисов напомни, че на 18 ноември Международният форум за договаряне прие актуализиран списък на морските рискови и военни зони. На него Черно море бе вписано като нова зона с висок риск, като тя се разширява вече в открито море и край България и Румъния. Причината за това са зачестилите атаки над търговски кораби в района. Само край България за периода от 6 октомври до 17 ноември бяха атакувани 7 кораба, като част от тях потънаха. Все още не е обявен официално произходът на атаките с дронове над плавателните средства.

Освен атаките в Черно море, Борисов коментира и все по-честите случаи на кибератаки в световен мащаб: "През 1-2 дни в САЩ вече им сриват полетите, земеделските системи за разплащане, на ФБР криминалния център - тества се тази силна система за киберсигурност", каза той. Лидерът на ГЕРБ обясни, че си направил труда да направи справка какво се случва в това отношение из другите европейски държави. Проверката му показала, че почти навсякъде властта издава предупреждения към гражданите си да са готови за прекъсвания и сривове на електрозахранването.

"Направих си труда да извадя какво се случва в европейските държави - Великобритания: казват домакинствата да са готови до 3 дни прекъсвания на основните услуги, вкл. ток. Франция - от юли там се правят обучения как да се справят при електросрив, раздават се брошури в Нидерландия с указания как да оцелеят хората при срив на мрежата, федералната служба в Германия пък предупредила обществото да се запаси с храна и вода за поне 10 дни. Тук нищо такова не се чува, но аз не искам да плаша. Аз моите хора си ги предупреждавам, но ако бях премиер сигурно щях да предупредя всички. Сега не е моето място да го правя", каза още Борисов.

"Радев се оправда с Борисов за F-16, нещо не сме били купили. При инцидента на "Тракия" се оправдаха с нас за асфалта, а се оказа, че Шишков асфалтирал. Като не правят нищо за атаките в Черно море, страда икономиката, страда туризма, страдат хората. Сега туроператорите си готвят офертите за летния сезон, и за у нас какво ще предлагат? "Елате на българското черноморие да гледате на живо как потапят кораби", или "Поплувайте и да изскочи до вас природен газ", заяви той.

Освен атаките, лидерът на ГЕРБ коментира и изборът на новия състав на Висшия съдебен съвет. В петък бяха избрани 11-те нови членове от парламентарната квота. Това стана с гласовете на управляващите от "Прогресивна България", но и на "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Още тогава бяха хвърлени обвинения, че има нова сглобка между тях.

Истински се радвам за избора на нов ВСС. И последната власт да си отиде при Радев, подпомогнат от внуците и синовете на старите комунисти - едно котило. Отървахме се и от последното, което могат да ни прикачат към ревера на ГЕРБ, каза лидерът на ГЕРБ.

"Това си е тяхната сглобка, да правят каквото си искат. Вярвам в съдебната система, че като независима власт ще си отстои на принципите. Спомням си как си говориха един за друг преди месеци. ПБ наричаха ПП и ДБ петроханци, а ПП и ДБ наричаха президента Илияна Йотова наркодилър и слугиня. Вие направихте така, че ГЕРБ, СДС, "Синя България" са единствената алтернатива на тази сглобка. В коалиции, сглобки, в които не сме водещи да отстояваме нашите принципи, няма да участваме", категоричен бе Борисов.

И заяви, че ГЕРБ, СДС и "Синя България" са тези, които поддържат надеждата, че демокрацията ще се запази срещу "тази диктатура, която върви в момента".

"Онзи ден на регионална комисия изведнъж Шишков на въпрос как се появи 1 млрд. в бюджета, каза техническа грешка. След малко забрави, извади списък да каже как ще ги похарчат. (Става въпрос за т.нар. "празен чек" в бюджета. Въпросните средства не са били обект на обсъждания по време на тристранката, и се оказаха изненада при дискусиите по бюджета в комисии. Впоследствие се оказа, че парите са предвидени за ремонта на околовръстното на София, има средства и за магистрала "Струма" и пловдивското околовръстно - б.р.). В рамките на минути забравят какво лъжат", каза Борисов за бюджет 2027.

"При нас имаше растеж, двойно-тройно увеличение на БВП, българите бяха богати, сега ще обеднеят. Ще направим всичко възможно общините да не бъдат рекетирани с моркова и тоягата. Един по един им пращат икономическа прокуратура, патрулки, ГДБОП, питат ги ще минете ли към ПБ, или ще ви тормозим. Това правят в момента по кметствата", разкри той.

"Глас народен, глас Божи. Всичко се вторачило какво ще стане с ГЕРБ - при тоя темп на падането на правителството, ще победим. Мина времето, когато си уплашиха кметовете, тормозиха ги цели звена", заяви Борисов, запитан какви са плановете на партията му за предстоящите догодина местни избори.