С изявлението си Путин на практика е призна, че Русия стои зад атаките срещу кораби в западната част на Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов по бТВ, като коментира сигурността в Черно море, след като руският президент заяви, че атаките срещу плавателни и летателни обекти няма да бъдат прекратени.

„Става дума за преднамерени удари, чиято основна цел е да блокират подходите и маршрутите от и към украинските пристанища, да блокират на практика търговията на Украйна. Това е и допълнителен лост за икономически натиск върху страната", обясни той.

Найденов заяви, че България има възможност да противодейства на подобни заплахи, но въпросът е с какви военни средства разполага и как е организирано тяхното използване.

„Нуждаем се от постоянно присъствие във въздушното пространство с оглед на разузнаването, наблюдението, ситуационната осведоменост и ранното предупреждение. Така ще има и възможност да бъдат използвани други военни средства, с които да се противодейства на безпилотни летателни или надводни средства", заяви Найденов.

В момента България не разполага с радари с достатъчно висока разделителна способност, които да засичат малки летателни апарати на разстояние от 50 до 70 морски мили. Проблемът е, че тези дронове летят ниско и имат ниска отражателна способност, което ги прави трудни за откриване. Сходни затруднения има и при засичането на малки надводни катери с много слаб радарен отпечатък.

Според бившия министър на отбраната именно изграждането на по-добри способности за наблюдение и ранно предупреждение е необходимо условие, за да може страната ни да реагира адекватно на заплахите в Черно море.