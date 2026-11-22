Борбата срещу агресията и насилието трябва да бъде кауза на всеки един от нас, а не само на институциите и мотористите. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева преди началото на мотошествието „Домът е обич, не страх!“ в центъра на София, посветено на Международния ден за борба с домашното насилие, съобщи БТА.

„Борбата с насилието и срещу агресията е инициатива на институцията на омбудсмана от много години. Искам да подчертая обаче, че борбата срещу агресията и насилието трябва да е борба не само на мотористите, не само на институциите, това е борба на всеки един от нас като член на обществото, защото напоследък сме свидетели на много такива изключително неприятни случки, свързани с агресия и насилие“, каза Делчева.

Тя отбеляза, че 19 ноември е Денят за борба с насилието над деца, а 25 ноември – Денят за борба с домашното насилие. „Смятам, че е изключително важно не само днес, не само всяка година, а всеки ден ние да сме непримирими към това, което се случва в нашето общество. Нека си признаем, че изгубихме едно или две поколения и държавата, и ние трябва да поставим във фокуса на нашата работа децата, за да можем в следващите години да имаме едно общество, което върви напред, а не което е подложено на агресия“, допълни омбудсманът.

Според нея обществото ни все още не признава домашното насилие като проблем. „Все още за повечето хора това е семеен проблем и не бива да излиза навън. И дотогава, докогато ние обръщаме глави, замълчим или не сме съпричастни на това, което се случва, ще останем в тази ситуация. За мен е изключително неприемливо да виждаме как на улицата се случва нещо, да отвръщаме глава и да не вземаме отношение“, каза още Делчева.

Тя посочи, че има нужда от законови промени, особено по отношение на престъпността, която се извършва от непълнолетни и отбеляза, че вече има направени такива. В Министерството на правосъдието също има работна група, която ще работи по Закона за детското правосъдие, но това въобще не е достатъчно. Защото, ако сме стигнали дотам детето да влезе в съда и да се налага да го изпращаме в затвора, значи ние не сме си свършили работата преди това, коментира омбудсманът. По думите ѝ е важно да се работи вътре в семейството, да се обърне внимание на училищата, както и да има ясна визия за превенция и ресоциализация.