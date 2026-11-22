„Когато става дума за нашите деца, не можем да се делим по партии", заяви евродепутатът Кристиан Вигенин при откриването на конференцията „Децата в дигиталния свят – европейски политики за тяхната защита", която се проведе на 21 ноември във Варна. Форумът беше организиран по негова инициатива от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и общинската организация на БСП във Варна.

Вигенин представи основните мерки, заложени в проекта за европейския регламент EU Kids Act, сред които възрастови ограничения за достъп до социалните мрежи, по-строги изисквания към онлайн платформите и допълнителни мерки за защита на личните данни. „За самостоятелен профил Комисията предлага 15 години. В Европейския парламент се обявихме за 16 и аз лично смятам, че трябва да отстояваме тази позиция", заяви евродепутатът. Той подчерта, че отговорността за безопасността на децата трябва да бъде поета и от технологичните компании. „Платформите ще трябва да прекъсват безкрайното превъртане и автоматичното пускане на клипове, за да може детето само да реши дали да продължи", допълни Вигенин. Той призова и за повече подкрепа за родителите и учителите.

С видеообръщение към участниците се включи и Прабат Агарвал, директор в Европейската комисия, отговарящ за Акта за цифровите услуги и EU Kids Act. „Родителите и учителите не могат да се справят сами. Платформите трябва да поемат отговорност за услугите, които създават", подчерта той. Агарвал посочи, че предложението за EU Kids Act надгражда съществуващите европейски правила с мерки срещу пристрастяващите функции на платформите, по-безопасни настройки и механизми за проверка на възрастта, които защитават личните данни.

Евродепутатът Цветелина Пенкова, докладчик за становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент по EU Kids Act, подчерта необходимостта младите хора да участват активно в изработването на новите правила. „Когато говорим за закони, свързани със защитата на децата, експертите сте вие", обърна се Пенкова към учениците в залата. Тя посочи, че новото законодателство трябва да осигури безопасен достъп до социалните мрежи, по-голяма отговорност на платформите и защита на личните данни, като акцентира и върху необходимостта от подобряване на дигиталната грамотност.

Председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов постави акцент върху удостоверяването на възрастта, което трябва да гарантира безопасността на децата, без да нарушава неприкосновеността на личния им живот. Австрийският юрист Максимилиан Шремс, основател на организацията Европейски център за цифрови права, подчерта необходимостта от ефективно прилагане на вече съществуващото европейско законодателство, вместо единствено да се приемат нови правила. Симеон де Брауер от организацията Европейски цифрови права (EDRi) предупреди, че прекомерните ограничения могат да доведат до изключване на младите хора от дигиталното пространство, вместо до реална защита на техните права.

Темата за изкуствения интелект беше разгледана от Ивайло Петров, председател на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект, който обърна внимание на рисковете от емоционална зависимост към чатботове и необходимостта от обучение по дигитална грамотност. Психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова предупреди за отражението на прекомерното време пред екраните, кибертормоза и социалната изолация върху психичното здраве на децата. Д-р Лидия Чорбанова постави акцент върху лесния достъп до психоактивни вещества чрез социалните мрежи и рисковете за общественото здраве.

Комисар Владислав Тодоров от дирекция „Киберпрестъпност" при ГДБОП представи работата на специализираното звено за противодействие на престъпленията срещу деца в интернет. Той подчерта значението на превенцията и своевременното подаване на сигнали, като обърна внимание на опасностите от фалшивите профили и онлайн изнудването. Съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд – Варна акцентира върху необходимостта от бърза реакция при престъпления срещу деца и по-добра координация между полицията, прокуратурата и съдебната система.

В дискусията се включи и бившият министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който приветства инициативата и призова за законодателни мерки срещу рисковете за децата в интернет. Петър Галев от Европейската комисия представи европейските мерки за безопасност на децата онлайн, а Жулиета Михайлова от Регионалното управление на образованието – Варна запозна участниците с проучвания и добри практики за превенция в училищата. С видеообръщение се включи и председателят на Съвета за електронни медии д-р Габриела Наплатанова, която подчерта необходимостта от по-активно използване на инструментите за родителски контрол.

С приветствие към участниците във форума се обърнаха кметът на Варна Благомир Коцев, заместник областният управител Иван Христов, общинският съветник и председател на БСП – Варна Павел Раличков, а сред гостите се откроиха представители на държавни и местни институции, неправителствени организации, експерти в областта на образованието, здравеопазването и социалната политика.

Особено активно в дискусията се включиха младшите посланици на Европейския парламент от Трета природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов" във Варна, която участва в Програмата за училища посланици на ЕП още от 2017 г. Учениците поставиха въпроси за защитата на личните данни, криптирането на съобщенията, възрастовите ограничения и използването на изкуствен интелект.

При закриването на конференцията Кристиан Вигенин благодари на участниците за представените позиции и подчерта, че мнението на младите хора трябва да бъде взето предвид при изработването на европейските правила. „Този голям разговор започна тук, във Варна, но ще го продължим и в други градове, и в столицата, и в Брюксел, за да стигнем до добри решения", заяви евродепутатът. Той подчерта, че целта не е да се ограничават децата, а да им се осигури безопасна дигитална среда.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/