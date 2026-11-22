За нов случай на домашно насилие в берковско село, съобщават от полицейската дирекция в Монтана.

Мъжът е задържан в ареста на полицията в Берковица след брутален акт на домашно насилие в село Боровци.

Скандалът е станал на 20 ноември петък около 7,30 ч, когато в оперативната дежурна част на РУ-Берковица е подаден сигнал за упражнено насилие над 23-годишна жена. Изпратеният на място автопатрул е установил, че младата жена е ударена с ръка по лицето, ритана с крак по дясната ръка, а насилникът е отрязал и кичур от косата ѝ.

В хода на проверката полицаите са установили, че извършителят е бившият партньор на пострадалата, с когото преди инцидента са живели на семейни начала.

23-годишната жена е транспортирана до болницата в Монтана. Там е прегледана от лекари, освидетелствана за нанесения й побой и впоследствие освободена за домашно лечение.

Насилникът е задържан за срок до 24 часа в сградата на РУ-Берковица. По случая е образувано досъдебно производство за нанасяне на телесна повреда в условията на домашно насилие.

Към ноември 2026 г. официална обобщена статистика за броя на всички случаи на домашно насилие в област Монтана за цялата 2026 г. все още не е публикувана от полицията или прокуратурата.

В медийните и полицейските бюлетини за региона през 2026 г. обаче са отразявани конкретни инциденти и кратки периоди: за началото на ноември 2026 г. в Монтанско са регистрирани 3 случая на домашно насилиe (един от които включва тежко нападение с моторен трион в село Безденица, община Монтана).

В информационните бюлетини на ОД на МВР периодично се съобщават отделни случаи - например в селата Габровница през юни и Черни връх през септември.