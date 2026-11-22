Шофьорът, който загина при катастрофа в Мездра, не е спрял на знак "Стоп" и се е блъснал в минаващата линейка. Това съобщи БТА, позовавайки се информация от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца по повод вчерашния тежък пътен инцидент между лек автомобил и линейка, при който загина 77-годишния водач на лекия автомобил.

Пътното произшествие е станало около 10,25 часа. По данни на полицията водачът на лекия автомобил „Сеат Ибиза“ не е спрял на знак „Стоп“ и се е блъснал в движещия се по пътя специализиран автомобил „Мерцедес“ . След удара шофьорът на сеата е продължил движението си, преминал напречно през двете платна и пешеходната алея между тях, блъснал се в масивна порта на частен дом, навлязъл в имота и се ударил в гараж към къщата.

Водачът на лекия автомобил е загинал на място, а тялото му е извозено за аутопсия в Многопрофилната болница за активно лечение във Враца.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на шофьора на линейката са отрицателни. Уведомен е дежурен прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, а по случая е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Мездра.

Според отчета на ОД на МВР – Враца за октомври в областта са регистрирани 78 пътнотранспортни произшествия, от които 12 са тежки. При тях са загинали трима и са ранени 16 души.