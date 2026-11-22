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Благоевград даде начало на коледните празници в Деня на християнското семейство. Деца, родители, семейства и гости на града изпълниха площад „Георги Измирлиев" в събота вечерта.

Хиляди граждани, заедно с кмета Методи Байкушев и Дядо Коледа, отброиха секундите до запалването на светлините на 14-метровата елха и празничната украса.

Програмата започна с шествие на коледни джуджета, което премина от площад „България" до площад „Георги Измирлиев" под звуците на Детско-юношеския духов оркестър към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Със спектакъл „Коледа, ела!" децата на Благоевград разказаха приказката за петте лъча на коледната звезда – доброта, приятелство, смелост, надежда и семейство. Чрез музика, танц и театрално изкуство те отправиха послание за ценностите, които правят празниците истински и ни напомнят колко важни са близостта, обичта и подкрепата.

Дядо Коледа предизвика истинско вълнение и радост сред най-малките. Добрият старец влезе в Благоевград през магичната врата на сцената в Коледното градче.

Публиката се наслади и на изненадващ флашмоб на Биг Бенд – Благоевград. Водещ на приказната история бе актьорът Виктор Кападжиев, а негов партньор беше младата актриса Емили Тодорова от актьорска школа „Престо".

Празничната вечер превърнаха в незабравимо преживяване Детско-юношеският духов оркестър към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, Парти агенция „Бобо", Биг Бенд – Благоевград, Виктор Кападжиев и Емили Тодорова, Танцово студио „Deja Vu", Клуб по спортни танци „Силвана Денс", Танцово училище „Art&Dance", Вокално студио „Фа Диез", Александър Митев в ролята на Дядо Коледа и много аниматори, деца и творчески екипи.