Те са опасни, защото са изгнили или изсъхнали

227 дървета от растителността в затворения от години зоопарк на Пловдив ще бъдат отсечени. Това става ясно от обявената от общината поръчка за избор на изпълнител за тази дейност.

Ландшафтният архитект Илиян Илиев е прегледал 530 дървета в зоологическата градина и е описал опасните от тях - те са изгнили или изсъхнали. 165 от дърветата ще бъдат отсечени изцяло, на други 60 стъблата ще бъдат оставени на различна височина, а на още 2 ще бъдат подкастрени само короните. Отсечените клони ще бъдат надробени до дървесен чипс и откарани в компостиращата инсталация.

Оферти за участие в поръчката се приемат в електронната система до 23,59 часа на 16 декември т. г.