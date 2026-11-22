"Ловчанският митрополит Гавриил още от студентските години, атеистично време, когато не беше лесно човек да заяви принадлежността си към църквата, не се поколеба да се отрече от света и да поеме службата на Бога. Тази негова дълбоко осмислена вяра и твърдост да преодолява изпитанията, го отрличаваше докрай. Беше изключително принципен и верен на Бога архиерей, с църковно самосъзнание и изключителна помощ на Светия Синод"

Това каза патриарх Даниил след кончината на митрополит Гавриил. Негово Светейшество отслужи трисагий в памет на владиката, който почина по-рано днес след кратко боледуване.

"Беше изряден архипастир. Виждаше същината на това в просветата на поверените му от Бога души. Той много се потруди за това. Ловчанската митрополия издаваше много книги под него ръоводство, държеше да се ръкополагат добре подготвени свещеници. В една трудна епархия, в която болшинството от хората бяха повлияни от атеистичната идеология. Имаше добри манастири в епархията, съграждането на митрополитския храм в Ловеч са част от делата, коит опоказват за какво е живял. Тази година станаха 25 г., откакто е митрополит. Направи училище... Той е пример за всички нас за архипастирско служение. Вярваме, че както служеше на Бога тук, ще продължи и след кончината му", допъчни патриарх Гавриил.

Утре Светия синод се събира на извънредно заседание заради кончината на митрополит Гавриил. Погребението вероятно ще е във вторник в Ловеч.

Днес в 14 ч тялото на новопреставилия се архиерей ще бъде положено за поклонение в параклиса „Св. цар Борис" в Синодалната палата в София.