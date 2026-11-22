Коледни картички ще рисуват за поредна година ученици от учебните заведения в община Добричка за участие в традиционния конкурс за коледна картичка и коледна украса под наслов „Весела Коледа за всички". С творбите от конкурса ще бъдат поздравени за коледните и новогодишните празници потребителите на Домашния на социален патронаж по селата и на дома и центъра за пълнолетни лица с деменция в село Опанец Участниците в конкурса са разделени в три възрастови групи - 1- 4 клас, 5 -7 клас и 8-12 клас. Единственото изискване е коледните картички и украси да бъдат изработени от природни и екологични /рециклирани/ материали. Инициативата е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

„Коледни чудеса" ще пресъздават на картички и учениците от 1 до 4 клас от училищата в град Добрич. Конкурсът е индивидуален и всеки участник може да участва с до 2 ръчно изработени картички. Групови творби няма да бъдат включвани в класирането. Картичките, по традиция, ще бъдат изпращани до министерства, институции, партньорски градове, чуждестранния дипломатически корпус в България, фирми и организации в Добрич, страната и чужбина с поздрави и пожелания за Коледа и Нова година, добавят от общината.