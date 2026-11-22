Умерен песимист съм за това, което предстои след избора на нов Висш съдебен съвет.

Това каза пред БНР председателката на 51-ото Народното събрание доц. Наталия Киселова, конституционалист, университетски преподавател.

"Изборът на членове на ВСС не е първа стъпка, а предпоставка за съдебна реформа. По това кой ще бъде представляващ ВСС ще видим посоката на поведение на формиращия се колективен орган. Затова казвам, че съм умерен песимист", уточни тя.

ГЕРБ и ДПС преди година бяха с категорична позиция, че "нищо няма да се прави, докато не се случи това, докато не се случи онова", разказа бившата депутатка от БСП и председател на предходния парламент, като уточни, че тя е участвала в такива разговори:

"Нормално е сега, когато на ПБ не им достигат гласовете до 160, да търсят подкрепа. Аз не знам защо се казва, че имало някакви договорки. Нормално е, когато дава подкрепа, всяка парламентарна грипа да види свои кадрови решения в тези избори. Нормално е да има договаряне. След като са дошли на вълната на своите предизборни обещания, че няма да има сътрудничество с ГЕРБ и ДПС, нормално е ПБ да не ги потърсят за подкрепа".

По думите ѝ трябва да се преодолее това сатанизиране на всяко съгласие като "сглобка":

"След като има конституционна уредба, трябва да се търси постигане на това мнозинство. То се търси през разговори, а те са проведени в Народното събрание. ... Целта е да се надхвърли обикновеното мнозинство".

Доц. Киселова подчерта, че президентът Илияна Йотова ще има съществена роля в назначаването на главния прокурор и на председателя на Върховния административен съд.

Според нея е добре да се направи сериозна оценка на действащата конституционна уредба и на Закона за съдебната власт:

"Да се види дали не може чрез промени в законодателството. И едва тогава да се хвърляме на конституционни промени. ... Част от предложенията за промени в Конституцията, които е вероятно народните представители да внесат, е много възможно, тъй като Инспекторатът към ВСС да бъде изведен от Конституцията е една от предложените промени, да не се стигне до избор на главен инспектор и на инспектори в Инспектората на ВСС".

Важно е да се следи кога ще започне процедурата за избор на главен прокурор и дали процедурата ще върви едновременно с процедурата за председател на ВАС, подчерта тя.