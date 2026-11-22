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Омбудсманът Велислава Делчева поведе днес мотошествие срещу домашното насилие, в което се включиха мотористи от София, Враца, Видин, Лом, Монтана и други градове на страната.

Участниците се събраха пред храм-паметника „Св. Александър Невски" в столицата, за да заявят своята подкрепа за пострадалите от домашно насилие.

Инициативата под надслов „Домът е обич, не страх!" беше организирана от институцията на омбудсмана по повод 25 ноември - Международния ден срещу домашното насилие.

В шествието се включиха представители на мотоклубове, Зонта клуб „Света София", Фондация П.У.Л.С. и организации, които подкрепят пострадали от насилие и хора в уязвимо положение.



Омбудсманът благодари на мотористите, част от които пропътуваха стотици километри, за да подкрепят инициативата.

„Тяхното присъствие показа, че силният мъж не бие, той обича!", подчерта Велислава Делчева.

Тя обърна внимание, че домашното насилие засяга жени, деца, мъже и възрастни хора. Много от пострадалите мълчат от страх, срам или защото не знаят към кого да се обърнат за помощ.



Според омбудсмана е важно жертвите да знаят, че не са сами и че има институции и организации, към които могат да се обърнат за подкрепа.



Делчева благодари на всички мотоклубове, на Зонта клуб „Света София", на „ПУЛС", на организациите, които работят с хора в уязвимо положение, както и на гражданите, подкрепили инициативата.