"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова дойде на поклонението пред Ловчанския митрополит Гавриил. С бели рози Митрофанова пристигна в параклиса „Св. цар Борис" в Синодалната палата в София. Духовници, миряни и граждани се събират, за да отдадат последна почит на дядо Гавриил и да се простят с него.

Вярващите имат възможност да се поклонят пред тленните останки на митрополита, да запалят свещ и да отправят молитва в негова памет.

Ловчанският митрополит Гавриил почина днес, 22 ноември, след кратко боледуване. Той постъпи във Военномедицинската академия в София на 4 ноември с диагноза остър панкреатит.

През следващите дни Светият Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия ще се събере на извънредно заседание, на което ще определи деня и часа на опелото и погребението на митрополит Гавриил, както и наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол.

Каноничният избор на Ловчанския митрополит Гавриил е направен на 28 януари 2001 г. Светското му име е Цветан Методиев Динев. Той е роден на 16 юли 1950 г. в София.

Тридневен траур е обявен от днес в община Ловеч със заповед на кмета Страцимир Петков.