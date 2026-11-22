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Представители на Районната прокуратура в Монтана, на Агенцията за социално подпомагане и на други институции са провели среща в Дирекция „Социално подпомагане" – Берковица, за подобряване на координацията помежду си при случаи на деца, станали жертва на насилие.

На срещата е обсъден и конкретен случай с малтретирано дете от село Замфирово, община Берковица. Набелязани са няколко мерки за оказване на подкрепа на пострадалото дете и за работа с останалите деца, имащи отношение към случая.

Вече е започнала работата с психолог, който да окаже необходимата емоционална и психологическа подкрепа на пострадалото дете.

Специалисти от Центъра за обществена подкрепа са предприели действия за работа със съучениците му. Целта е да се осигури подходяща подкрепяща среда и да се предотвратят възможни негативни последици за децата, засегнати от ситуацията.

Паралелно с това инспектор от Детска педагогическа стая е започнал работа с трите малолетни деца, посочени в сигнала като извършители на малтретирането. С тях ще работи и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Предприетите действия са насочени към защита на интересите на пострадалото дете, осигуряване на необходимата подкрепа и предотвратяване на подобни прояви на насилие, заявяват от Районната прокуратура в Монтана.

Според събраните до момента данни от разследването 11-годишно момче е било нападнато от трима свои съученици от местното училище в Замфирово. Те го били с пръчки и метална тръба, съблекли дрехите му и го малтретирали.