Лек автомобил е катастрофирал при кръговото кръстовище на ул. „Бистришко шосе" под софийския околовръстен път.
Колата се е ударила в бетонна колона на моста. По предната част на автомобила има сериозни материални щети.
Коментарите в социалните мрежи са с каква скорост се е движела колата, за да не успее шофьорът да спре на кръговото, да прелети през високия бордюр, да мине през целия остров и да се забие в колоната на моста
Няма официална информация за причините за катастрофата и дали има ранени.