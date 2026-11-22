Книжката му няма да бъде отнета

46-годишен шофьор се размина с глоба за катастрофа в първомайското село Виница, при която блъснал пешеходец при движение на заден ход. На 29 септември м. г. водачът се качил на аудито си и потеглил, без да се увери, че пътят зад него е свободен и без да е осигурил човек, който да му помага с напътствия. След удара пострадалият бил със счупен десен крак, което е отчетено като средна телесна повреда.

Шофьорът признал вината си и договорил с прокуратурата да бъде освободен от наказателна отговорност и глобен с 255 евро, ще трябва да покрие и разноските по делото от близо 1000 евро. Книжката му няма да бъде отнета.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Първомай.