"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичният общински съветник Стефан Марков е възмутен от ремонта на опасните фуги на Околовръстното над "Симеоновско шосе". Марков показва очаквания резултат, пресъздаден от АI, и реална снимка.

Сигнали за проблема са подавани към инситуциите още в началото на 2024 г. Тази сутрин движението беше временно спряно заради ремонт на опасните фуги на моста в участъка от бул. „Малинова долина" към бул. „Черни връх". Трафикът вече се осъществява нормално.

Но резултатът е спорен, както се вижда от снимката. Ето какво пише Стефан Марков.

"2 години и 9 месеца чакане. Това ли е резултатът?

След толкова сигнали, предупреждения и отлагания днес най-накрая беше извършен ремонт на опасните фуги на Софийския околовръстен път, над бул. „Симеоновско шосе".

Очаквахме качествено и дългосрочно решение на проблем, за който институциите са уведомявани още от февруари 2024 г.

За ремонта беше ограничено движението по един от най-натоварените участъци на Околовръстното. Оттам ежедневно преминават хиляди граждани, включително и аз.

Разбира се, когато става дума за безопасност, ограниченията са оправдани. Но след близо три години чакане е съвсем естествено да очакваме траен ремонт, а не поредното кърпене.

На колажа вляво е AI визуализация как бихме искали да изглежда качествено изпълненият ремонт. Вдясно е реална снимка от мястото, на която се виждат кръпки и неравности.

И ако ви прилича на меме, проблемът не е в колажа.

АПИ вече публикува и снимка на ремонтирана фуга. Остава обаче да се изясни дали кадърът с кръпките показва междинен етап, или окончателно изпълнение, както и дали всички компрометирани участъци са възстановени качествено.

Затова очаквам АПИ да отговори ясно:

- Това временен или окончателен ремонт е?

- Колко фуги са подменени и колко са само ремонтирани?

- Какъв е гаранционният срок?

- Кой е извършил и приел ремонтните дейности?

Не е нормално проблем с подобно значение за безопасността да остава нерешен толкова дълго, а след намесата накрая да се чудим какво точно е направено и колко ще издържи.

Очакваме реални, дългосрочни решения, а не просто отчитане на свършена работа