От общо 51 ранени при тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия" от 10 ноември в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол към момента под лекарско наблюдение остават трима - двама в Бургас и един в Сливен.

Сред тях е 37-годишният детски инфекционист д-р Селахаттин Акча, който след три дни в кома и три операции утре ще напусне бургаската болница. Той е получил множество фрактури на крайниците и е бил приет в състояние на шок.

Лекарят разказа за „На фокус" по NOVA, че в деня на катастрофата пътувал към работното си място в Бургаската детска болница. Заради гъстата мъгла се колебаел дали да тръгне, но въпреки това поел на път.

„Аз карам отляво на магистралата, защото отдясно е ужасно. За съжаление, не само за мен, но и за всички българи е така. Както видях ТИР-а, така се блъснах. Единственото, което помня, е, че викам", разказа д-р Акча.

След сблъсъка успял да се придвижва с ръце по магистралата, докато пристигне линейката.

„С левия крак 3-4 пъти ударих вратата от моята страна и паднах, защото не усещах другите крайници. После с ръцете си започнах да се придвижвам по магистралата", допълни пострадалият медик.

Първа помощ му оказала медицинска сестра, която също била на мястото.

Д-р Акча благодари на медиците за грижите, но посочи, че освен мъглата, за катастрофата е допринесло и лошото състояние на магистралата. Междувременно в бургаската болница продължава възстановяването на румънски гражданин с тежка гръдна травма, който е бил в медикаментозна кома и на командно дишане.