Специална икономическа зона "Странджа" със специфичен нисък митнически и данъчен режим предлага кметът на Бургас Димитър Николов. Според него това може да стимулира местния бизнес, да привлече инвестиции и да противодейства на обезлюдяването на пограничните населени места.

"Има шанс за Странджа! Моят план за възраждането на живота и икономиката там е в няколко стъпки и е напълно реализуем. Свободна икономическа зона „Странджа", с данъчни и митнически облекчения за бизнеса и инвеститорите! Подобни модели се прилагат в различни погранични райони на Европа. Можем да ги въведем и в Странджа. Готов съм лично да се включа и да помогна тази идея да се реализира", казва Николов. И даде за пример, че подобни инициативи има в Испания, Италия, Нидерландия, Германия, Швейцария и др.

Специалната зона може да обхване и община Малко Търново, както и населени места от съседни общини, които също са засегнати от обезлюдяване и липса на икономическа перспектива. Обхватът ѝ трябва да бъде определен след експертен анализ. Вариант е инициативата да бъде разширена и към района на Сакар.

При преференции ще започне постепенно да се връща живата, ще ес отворят перспективи за малки семейни бизнеси и младите хора да имат бъдеще и да се населят отново в изоставените села. Оптимизъм ми дава COVID пандемията, когато хората откриха свободата и красотата на малките населени места, каза още Николов. Мислил съм и по темата икономиката няма ли да превземе природата, но за ограничаването на строителството ще ни помогне статута на природен парк "Странджа", които ще го ограничи, каза още той.

Ще се даде възможност на политики за екохрани, биопродукти, малки хотелчета и еко училища, разказа още Димитър Николов.

Първа стъпка ще да се създаде работна група с участието на държавни институции, която да проучи европейския опит и възможностите за прилагане на специален режим според европейското законодателство. Консултации могат да се търсят и от Европейската комисия.