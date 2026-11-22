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"Монах! Свят човек! Велик българин! Поклон!"

Това написа Евтим Милошев в книгата на поклонението пред митрополит Гавриил в синодалната палата.

Министърът на културата почете владиката, който почина днес сутринта. Хиляди духовници и миряни се поклониха пред дядо Гавриил.

Приживе Негово Високопреосвещенство беше двигател на много събития, свързани с образованието и културата. Той беше ръководител на Културно-просветния отдел към Светия Синод, който организираше конкурса "Деца рисуват за деца". Творбите се продаваха на търг, а средствата се даряваха на онкоболни малчугани.

Съболезнования за кончината на митрополит Гавриил изказаха президентът Илияна Йотова и политици от всички партии.