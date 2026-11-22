„Ако реформата изисква и сериозна борба, ще има и сериозна борба".

Това заяви в предаването „На фокус" по NOVA бившият служебен министър на вътрешните работи и новоизбран член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Емил Дечев.

Според него продължителното забавяне на избора на нов ВСС е задълбочило проблемите в съдебната система. Той очаква процедурите за избор на главен прокурор, председател на Върховния административен съд и директор на Националната следствена служба да се проведат в близки периоди, но не едновременно. По думите му изборът на титуляр за главен прокурор вероятно ще се състои в края на януари или средата на февруари.

По повод спряганите кандидатури на вътрешния министър Иван Демерджиев и правосъдния министър Николай Найденов Дечев изрази резерви към преминаването директно от политическа длъжност към ръководството на прокуратурата.

„За държава, която ние приемаме за все още доста млада, неукрепнала, несъвършена демокрация, това може да бъде рискован ход", коментира той.

Според него подобно назначение може да породи съмнения за политическа пристрастност дори когато решенията на главния прокурор са законово обосновани. Дечев подчерта, че независимостта зависи и от характера, етиката и ценностите на конкретния човек.

Той заяви, че действителната независимост на новите членове на ВСС ще проличи при първите важни гласувания, като най-сериозното изпитание ще бъде изборът на главен прокурор.

"Тогава ще си проличат лагерите, убежденията и ценностите, ще стане ясно кой за какво се бори", каза той.

Като важен показател посочи и това дали магистратите са имали смелостта публично да критикуват проблемите в системата, преди да заемат ръководни позиции.

Дечев коментира и случая с прокурор Емилия Русинова във връзка с информацията за нейно пътуване в чужбина с бившия следовател Петьо Петров, известен като Пепи Еврото.

„За мен има много сериозни съображения с етиката на госпожа Русинова в точно този случай, когато тя пътува, след като вече цялото българско общество знаеше какво се е случило в този ресторант, наречен „Осемте джуджета", заяви той и уточни, че като член на Съдийската колегия няма правомощия да се произнася по дисциплинарната отговорност на прокурори.

Сред основните му приоритети в новия ВСС е разкриването на истината за мрежите за влияние, свързвани с Пепи Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса. Специално внимание той отдели на архива на Божанов, който от години се проверява от комисия към Съдийската колегия, но все още няма публикуван окончателен доклад.

„Това е една от най-големите задачи на този нов състав - да покаже пред обществото истината от архивите на господин Мартин Божанов - Нотариуса", подчерта Дечев.

Той заяви, че първо ще се запознае с материалите, за да прецени дали забавянето се дължи на обективни причини, или на нежелание информацията да стане публична.

Другите му приоритети включват ускоряване на конкурсите в съдебната система, ограничаване на командироването на магистрати, опростяване на атестациите и възстановяване на общественото доверие във ВСС.

По повод парламентарната подкрепа, която е получил от „Прогресивна България", Дечев категорично отхвърли възможността тя да го поставя в политическа зависимост.

„Оттук нататък това не означава, че при всяко мое решение ще трябва да променям мисленето си и волята си само защото съм избран от една партия в парламента или от друга партия в парламента", заяви той.

Дечев не изключи възможността предложенията му да бъдат блокирани от мнозинство в новия състав на ВСС. Той обаче посочи, че би обмислил напускане, ако не му бъде позволено да разкрива бъдещи нередности и нарушения на закона в съвета.

По отношение на евентуален натиск да се откаже от кандидатурата си той заяви, че такъв не е имало, но е бил подложен на атаки.

„Имаше атаки с цел едва ли не да изпитам съжаление, че съм се кандидатирал, но никой, абсолютно никой не може да ми пречупи волята", заяви в заключение Емил Дечев.