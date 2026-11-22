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Задържаха крадци на коли след гонка в центъра на столицата. Автоджамбазите са преминали на червено на няколко светофара, включително през кръстовището пред Софийския университет.

Крадената кола е засечена от видеонаблюдението в центъра и е подадена за спиране на най-близките патрули. Преследването е приключило кръстовището на бул. "Мадрид" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Преследването започнало, след като шофьорът не е спрял на стоп палка от полицията. Там откраднатата кола се ударила в полицейски патрул, но пострадали няма.

Автомобилът е откраднат от село Петърч тази сутрин. Той е засечен от камерите за видеонаблюдение в столицата, а около 14:00 часа полицията получила информация за местоположението ѝ.