"Промяната" не иска коалиция с "Демократична България" - ще избират община по община за местни съюзи

3 седмици затишие около Андрей Гюров и въпроса накъде, след като загуби президентските избори. Към кметския стол в София, убедени са голяма част от неговите фенове.

Въпреки че досега никой не е признал публично дали финансистът и лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев обсъждат този вариант, неофициално той се върти отпреди балотажа - и в средите на членове и симпатизанти, и по коментаторските студиа на медиите.

Със сигурност плюсове и минуси се обсъждат и в най-близкия кръг на самия Гюров. Според негови членове изобщо не било сигурно, че ще приеме. Ако загуби и този решаващ вот,

ще му бъде лепнат етикетът на вечния втори,

неуспелия кандидат, разсъждават те.

Първо не успя да се задържи като подуправител на БНБ, където бързо му откриха конфликт на интереси, после бившият служебен премиер не успя да надгради изненадващо високия си резултат от първия тур на президентските избори. Така че евентуален неуспех при хвърляне в трето сериозно начинание вече ще е черен печат за последваща политическа кариера.

Но от друга страна, привлеченият от Андрей Гюров вот на 1 ноември надхвърли като брой гласове сочения таван на ПП и ДБ. В тандем с бившия главсек Георги Кандев успя почти да удвои резултата си от първия тур - от 486 хил. на 750 хил. гласа. Енергия, която градската десница не следва да губи с лека ръка, още повече че бе щастлива да обяви как си е върнала столицата след отстъплението пред Румен Радев на парламентарния вот през април.

Самият Гюров в изборната нощ увери своите избиратели, че нищо не е било напразно, “най-доброто предстои и ние създадохме една добра платформа, върху която може да се надгражда”.

Нямам планове на този етап да създавам самостоятелен политически проект, изясни той в интервю пред Нова тв след изборите.

“Ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните 5 г., в които винаги съм отстоявал и работил за консолидиране на дясното пространство. В никакъв случай няма да търся самоцелно представителство чрез политически проект, който би довел до разединение, а напротив - бих търсил път към консолидация на това пространство”, обясни Гюров.

Че планира да работи по “консолидацията на това пространство”, а не по лекциите си пред студентите в Американския университет в Благоевград, сочи и дългата творческа отпуска, в която е излязъл. По негово желание не са включени часове на Гюров за цялата академична 2026/2027 г.

Преди да влезе в политиката и да оглави парламентарната група на ПП, бившият служебен премиер бе главен асистент в професионално направление “Администрация и управление” (в продължение на 13 г.). От 2023 г. не е на постоянен трудов договор и потвърждава всеки семестър дали ще преподава през следващия. Доктор е по икономика от Виенския универститет и водеше в АУБГ курсове по “Управление на риска”, “Управлението на инвестиции и портфолио”, “Микроикономика”.

“Предполагам, че г-н Гюров в момента има нужда от поне няколко дни почивка, да подреди нещата за следващия етап”, лаконичен бе зам.-председателят на ПП акад. Николай Денков на въпрос за бъдещите планове на Гюров преди 10-ина дни. Тогава отказа да отговаря дали биха работили за издигането му в София. Междувременно стана ясно, че “Промяната” тихомълком е отметнала анализа на изборните резултати, изводи от които така и не бяха обявени публично.

“Продължаваме промяната” ще се допитва до структурите си за всяко решение. Снимка: Велислав Николов

В интервютото си от миналата седмица за “Извън ефир” лидерът Асен Василев отклони въпроса дали ПП би подкрепила настоящия столичен кмет Васил Терзиев за втори мандат, или би застанала зад бившия депутат на партията Андрей Гюров.

ПП подкрепи Терзиев преди 3 г., но за резултатите от управлението му сега Василев беше доста уклончив - определени неща са станали добре, макар че не са били добре разказани, а други така и не се случили. Решението ще дойде от софийските структури и съветниците на ПП - 100 човека ще го вземат, не аз в едно студио, а пък и си гласувам в Хасково, измъкна се лидерът на “Промяната”. Впрочем въпреки всички слухове за обратното и ударното дарителство на депутатите от “Демократична България” за кампанията на Гюров, “Промяната” въобще не е стояла встрани. Запознати разказват, че

освен журналистката Анна Цолова Асен Василев е подготвял за дебата

и изявите му кандидата за президент.

Самият Терзиев вече започна да анонсира, че би се кандидатирал за нов мандат, но в същото време - че е екипен играч и да е кмет не му е на всяка цена, би работил за Гюров, ако бъде издигнат като единна дясна кандидатура.

До края на зимата ПП, ДБ и Андрей Гюров трябва да вземат решението. Причината - настоящата адресна регистрация на икономиста. Той е жител на Благоевград, като такъв гласува и на последния президентски вот. “Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 г. към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място”, пише в Изборния кодекс. Де факто до средата на април всеки кандидат за кмет трябва да има надлежна регистрация, за да изпълни условието за половин година уседналост, а “преместването” все пак изисква време и оформяне на документите.

Разбира се, битката за София ще е особено важна и за управляващите и там също ще трябва да вземат тежки решения, като предварителните слухове спрягат вицепремиера Атанас Пеканов, министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев (който беше зам.-кмет по финансите на Терзиев в началото на мандата му) и дори Ваня Григорова, която загуби балотажа от Терзиев и поиска касиране на вота, но тази седмица - на третата година от сагата, съдът за втори път отхвърли това. Григорова, която напусна групата съветници на БСП, обаче надали ще играе отново.

Амбициите си вече заяви и Борис Бонев, който на миналите избори ги преглътна и прие издигането на Терзиев, тъй като неговата “Спаси София” се бе коалирала с ДБ и ПП. Разривът му с кмета обаче настъпи скоро щом влязоха заедно на “Московска”, където Бонев е от непокорните съветници.

Целият процес се развива на фона на все по-изстиващите топли връзки между ПП и ДБ. На национално ниво няма да има коалиция с “Демократична България” за местните избори през 2027 г., обяви Асен Василев. Това било категоричното решение на националното ръководство на неговата партия, каза той в същото интервю за “Извън ефир”. Поотделно двете формации всъщност се представят по-добре, отколкото заедно, обясни той. И това се потвърждавало от измерванията на социолози, които поръчват от пролетта насам.

Нещо повече - заяви, че не бива ДБ да се приема като естествен партньор на ПП

заради идеологическите им различия, най-вече в икономическата политика. Описа партията си като центристка, която не иска да се увеличават данъците, но очаква събраните от държавата пари да се инвестират обратно в хората, докато ДБ е дясна формация, която настоява да се намаляват налозите, за да остават на хората повече пари.

Припомни старата си идея за парламентарен съюз, а за кметския вот обясни, че ще решават община по община.

Освен за София, където нито една от двете формации не може да си позволи да не са съюзници, старата коалиция вероятно ще сработи по естествен път зад настоящите кметове на Благоевград и Пазарджик. Преди да спечели в Пазарджик преди 3 г., Петър Куленски бе депутат от “Промяната”.

Съпартиецът му и също бивш депутат Михал Камбарев тогава не успя да стигне до балотажа в Смолян, сега според местни активисти е готов да опита пак.

Истината е, че за партийната централа кастингът за кметските избори още не е на дневен ред. И общинската структура на ПП в Благоевград още не е обсъждала под каква форма ще участва на местните избори догодина, каза общинският лидер Ваня Кромбоа. В най-скоро време ще се съберем и обсъдим, уверява тя. “Това, че на национално ниво няма да има коалиция ПП-ДБ, не е новина за нас. Решението бе взето още след парламентарните избори през април, когато се реши да има самостоятелна парламентарна група на ПП. Да няма национална коалиция, е възможност на

местните структури да бъдат по-гъвкави и свободни,

а не да бъдат задължени “от горе” как да действат. Дава се по-голяма самостоятелност и преценка на ситуацията по места, възможност за разговори и преценка във всяка община, защото има големи специфики. Някъде има силни структури на ДСБ например, на друго място - на “Да, България”. Може да се водят преговори и с граждански сдружения, да се подкрепят независими кандидати, да се правят по-широки коалиции и др. възможности”, коментира Кромбоа.

Във Варна по време на сагата с ареста му Благомир Коцев получи подкрепа както от своите - ПП, така и от ДБ, но на фона на всички скандали още не е ясно за следващ мандат.

Местните избори са далеч и още нищо не е обсъждано, коментират и пловдивските десни. В общинския съвет групата на ПП-ДБ е монолитна и гласува заедно. Местните активисти предпочитат засега да не коментират изказването на Асен Василев за отделни листи и кандидатури на местните избори догодина. И макар да не се обсъждат кандидати, като потенциален претендент за Пловдив се споменавал бившият депутат от ДБ Манол Пейков. Той сам изяви подобни мераци още преди 3 г. От “Промяната” обаче имали резерви към него.