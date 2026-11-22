"Таргетът на ударите, които са свързани с войната в Украйна, не целят българска територия, нито български кораби. Но това е част от икономическата война, която се води."

Това заяви председателят на Комисията по земеделие и депутат от "Прогресивна България" Явор Гечев в ефира на предаването "120 минути" по Би Ти Ви. Гечев не уточни чии са ударите, въпреки множеството доказателства, че те са руски.

"Не съществуват кой знае какви директни рискове по отношение на териториалните води, но има ограничения, GPS сигналите не работят както трябва, там се съчетават търговските кораби заедно с риболовните кораби и гъстотата на тях създава различни проблеми.

Гечев успокои, че няма никаква заплаха и по отношение на снабдяването на „Лукойл".

"Няма и преки заплахи за териториалните води и български пристанища, но друг е въпросът, че застраховките и отказът на корабни компании да влизат изобщо в Черно море нараства, което вдига неимоверно цените".

Гечев коментира и рекордната глоба към "Кауфланд" в размер на почти 76 млн. евро, която доведе до различни полемики и отстраняването на шефа на веригата у нас, който заплаши, че последиците от фалита на КТБ ще ни се сторят като "летен бриз", в сравнение с евентуалните такива при оттегляне на германската фирма от българския пазар.

"Не съм имал преки разговори с техни представители. Разбира се, с някои от тях сме се срещали на различни срещи. Когато става въпрос за законодателство и за нарушението на законодателството, то пазарлъци не може да има. Независимо колко голям, малък е един пазарен субект, той нито може да плаши, нито може да се оттегля току-така от държавата. Тоест свободната търговия е такава. От тази гледна точка ние не изпадаме в търговски отношения на пазарлъци: „свалете това, вдигнете онова, иначе ще ви глобим".

"Системата просто не работи така. Ако има изкривяване на икономиката, то това законодателство трябва да го гарантира. Това, което ние направихме обаче, всъщност – аз си спомням предаване преди повече от две години на тази тематика. За съжаление по-бавно се развиват събитията, отколкото ги коментирахме преди две години, но устойчиво са точно по същия начин, който ние коментирахме: че има нарушения на пазара, че законодателството не е достатъчно и че държавата трябва да си влезе в ролята и институциите да работят."

Вече има много точно фиксирано законодателство, което може да позволи на практика неговото прилагане. И КЗП мисля, че работи по друг начин. Тоест ние искахме институциите да работят и да имат законодателство да го правят. Аз мисля, че не можем да им се сърдим сега, когато и КЗП, и КЗК показват това цялото нещо. Дали е достатъчно и дали трябва да стигне дотук? Не, аз мисля, че обхватът на закона е по-голям и той трябва да служи като превенция. Има и нещо друго.

За първи път западните мениджъри, западните собственици на българските вериги разбраха всъщност какво се случва в България и мисля, че ясно и категорично казаха, че не го одобряват. т ковида насам, веригата на доставки беше изкривявана, бяха покачвани цените и то несъразмерно на това, което беше необходимостта и икономическата логика на това цялото нещо. И когато погледнеш заплатите – скоро се шегувах с един приятел, че навремето ние, си мечтаехме да имаме заплатите в Германия, сега си мечтаем да имаме цените в Германия, което е жалко, погледнато след цялата цена, която ние платихме за този преход. От тази гледна точка ние сме цивилизована държава и трябва да ни приемат като такава. И амбицията на сегашното правителство и на парламентарното мнозинство е, че всички са равни пред закона.

Методиките на КЗК са точно такива, каквито са и в другите държави. Включително те ползват методики на френския регулатор примерно, както и на български предишни глоби. Това не е първата глоба на „Кауфланд", между другото. И методиката, която използват, е на базата на това какво е нарушението и колко е повлияло на пазара като цена, и всъщност цената на тая глоба се получава на базата на това изчисление.

В новото законодателство пише, че когато правите промоция, тя не може да е повече от 10% от общата цена. И съответно, ако я поиска веригата, тя трябва да даде поне толкова отстъпка от собствените си печалби, колкото взима от производителя. Ако производителят я поиска – ако той иска да реализира нещо – то тогава ограничения няма. Плюс това има и още нещо, което направихме: независимо кой е пазарният играч, било то най-голямата западна компания, която е договорила условия – примерно представете си кашкавал български и да речем някакъв заместител на жълто сирене. Когато и единият, и другият продукт са качествени, съизмерими, но единият има 25% надценка, а другият има 85%, то този, който е българският и по принцип е по-слабият играч на пазара, просто бива убит.

Това бяха досегашните търговски практики. Въпросът е да има баланс. Аз мисля, че самите вериги започват да осъзнават, че те трябва да са партньор и със самата държава и често са виновни пред потребителите."