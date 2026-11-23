Вероятните причини за инцидента са недобре сготвена храна или пък 11-годишният се е захласнал с нещо друго и се е хранил набързо

Малките батерии от играчки са най-опасни, правят химическа реакция и тежки усложнения, казва гастроентерологът д-р Илко Костурков

Екип от гастроентеролози, педиатри и анестезиолози спаси във великотърновската болница 11-годишно дете със запушен хранопровод. С ендоскопска интервенция и само за 10-ина минути медиците, начело с шефа на гастроентерологията д-р Илко Костурков извадиха недосготвено парче месо от хранопровода и

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Момчето е постъпило в областната болница в понеделник вечерта. Специализантът д-р Алекс Дачовски установил, че то не може да преглъща течности и храна, а състоянието му прогресивно се влошава.

"Мой специализант уведоми, че в спешното отделение е постъпило дете на 11-годишна възраст, което е със заседнало чуждо тяло в хранопровода. Пациентът бе с повишена чувствителност, с болки и напъни за повръщане", обясни пред "24 часа" д-р Илко Костурков.

Докато родителите докарат детето до спешното, минали няколко часа. Лекарите светкавично сформирали екип с педиатри и анестезиолози, за да извадят причинителя на запушването.

В ендоскопската зала на гастроентерологията влезли д-р Костурков, педиатърът д-р Валентин Точков и анестезиолозите д-р Ваня Лъчезарова и д-р Мирослава Маринова.

"Екстракция беше извършена под анестезия. По ендоскопски метод буквално за минути достигнахме до тапата. Детето възстанови всички функции по нормален начин", разказа д-р Костурков.

Лекарите установили, че е заседнало голямо парче месо. То започнало да разкъсва повърхностните структури на лигавицата.

"Застрашаващо живота е времето, което чуждото тяло прекарва в хранопровода

Колкото по-дълго това чуждо тяло престоява там, води до повишен риск от разкъсване на стената на хранопровода, което може да доведе до масивен кръвоизлив, откъдето нещата при едно малко дете могат да се усложнят много", подчерта лекарят.

11-годишното дете е стабилно, няма оплаквания и след престой в педиатричното отделение вече е изписано от МОБАЛ.

Лекарите нямат обяснение как се е случило. Казват, че понякога децата се захласват, правят нещо друго, хранят се бързо и вероятно така се е получило. Друга от водещите причини е недобре сготвена храна. Тогава консистенцията на хранителната хапка е малко по-различна и създава предпоставка за засядане.

"След това ние направихме ревизия на всички зони и установихме, че детето е напълно здраво", казва д-р Костурков. Новата апаратура, в която лечебното заведение инвестира наскоро, и възможността процедурата да бъде проведена на място в търновската болница се оказва решаваща. Евентуално забавяне, свързано с транспортиране до друго лечебно заведение или в София, би могло да доведе до тежки усложнения, включително масивен кръвоизлив. Разбира се, манипулацията не е била безобидна.

Извършена непрецизно, екстракцията също крие рискове

"Когато става дума за месо, не се знае дали няма и кост в него. В такъв случай при издърпване тя може да нарани и да разкъса лигавицата. Другият риск, който съществува, е да не може да се захване и да настъпят микроперфорации в зоната на медиастинума (централната област в гръдния кош, разположена между двата бели дроба - б.а.), там, където е сърцето, и да стане възпалителен процес, което е също животозастрашаващо", разясни именитият гастроентеролог.

Според специалиста едно от най-опасните неща, които може да бъдат погълнати от децата, са малки батерии от играчки. Те създават много голям риск от химическа реакция и усложненията са много тежки.

Лекарят има много случаи, в които е освобождавал възрастни от заседнали предмети в храносмилателния тракт, но това е първият пациент дете.

"По-често се наблюдава, особено при много възрастни пациенти, да поглъщат несъзнателно чужди тела. При тях нещата стоят по доста по-различен начин", анализира той. Най-необичайното нещо, което е вадил от хранопровода на пациент, е бил метална игла. Била изключително остра и също създавала риск от перфорация.

Отскоро д-р Илко Костурков работи в болницата във Велико Търново. Той се утвърди професионално в съседната общинска болница в Горна Оряховица. Водещият специалист се прочу освен като отличен диагностик и като спасител на хора със заседнали предмети в хранопровода. През януари 2024 г. "24 часа" писа за куриоз, при който

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и едва не си докара перфорация на червата. Куриозният случай го прати в горнооряховската болница, където успели да я извадят без хирургична операция. Заседналата двулевка е извадена с ендоскопски метод и пациентът е изписан абсолютно здрав.

В първия ден на новата година мъжът бил с внучетата край тавата с баницата с късметите. В разгара на голямото хапване дядото отхапал огромна хапка и преглътнал. Чак тогава разбрали какво е станало. За беда следващият ден бил неработен и забавянето да потърсят помощ довело до това, монетата да стигне от стомаха в следващ дял на храносмилателната система.

"Докато дойде при нас, монетата вече бе в тънките черва, а не в стомаха и беше невъзможно да се извади през устата.

Няколко дни го проследявахме чрез скенер

В крайна сметка се заклещи на място, където имахме достъп - в зоната между тънкото и дебелото черво, и се наложи да направим доста сложна интервенция, но успяхме да я извадим", разказа тогава специалистът.

Решили се на по-инвазивна интервенция, тъй като монетата вече била променила визията си и имало риск да направи перфорация, запушване на дебелото черво и перитонит. Д-р Костурков е доволен, че пациентът излязъл от премеждието без капка пролята кръв, защото алтернативата била тежка хирургична операция.

"Имали сме случаи с глътнати части от часовник или зъбна протеза, парчета храна, които не са сдъвкани адекватно и са засядали по храносмилателния тракт, но такава голяма монета отстраняваме за първи път", спомня си д-р Костурков.