Ръстът при тях ще е 136,60 евро от 1 юли

През следващите години социалните пенсии ще излязат от НОИ и ще се плащат като помощи

От 1 юли таванът на пенсиите ще бъде увеличен със 136,60 евро по швейцарското правило и от 1738,40 евро ще достигне 1875 евро. Това

ще е първото увеличение от 1.10.2022 г.

През последните години правителствата все не намираха пари за максималната пенсия, но в този бюджет са предвидени 16,8 млн. евро.

Всъщност в Кодекса за социално осигуряване (КСО) е разписано, че максималният размер на пенсията не може да надвишава 40% от максималния осигурителен доход (МОД), но това правило не се спазва от 1 януари 2021 г. Оттогава във всеки бюджет се разписва, че това правило не се спазва. И тук има две хипотези защо законът не се прилага. Първата, която се застъпва от правителствата през годините, е, че при заложен максимален осигурителен доход от 2400 евро от 1 януари 2027 г. 40% от тази сума са точно 960 евро максимална пенсия. Обратната сметка пък е коз на синдикатите, които го прилагат обратно - при таван на пенсиите от 1875 евро максималният осигурителен доход през 2027 г. би трябвало да скочи до 4687,50 евро.

Таванът на пенсиите бе въведен през юли 1992 г. като временна антикризисна мярка и бе обвързан с трикратния размер на социалната пенсия за старост. През годините на хиперинфлация това ограничение се сменя постоянно с различни държавни постановления.

Втората промяна дойде с въвеждането на КСО от 2000 г. Тогава ограничението бе 35% от максималния осигурителен доход. Така максималната пенсия през 2015 г. достигна 910 лв. И остана толкова и през следващите 4 г., защото замръзна и ръстът на максималния осигурителен доход. Въпреки че точно от 1 януари 2019 г. таванът на пенсиите трябваше да отпадне напълно - първо за новоотпуснатите, а след това и за всички останали пенсии. В края на 2018 г. обаче правителството на ГЕРБ и синдикатите се договориха отпадането да бъде отменено и записаха в КСО, че ограничението остава за всички пенсионери, като вдигнаха прага от 3 на 40%.

От 1 януари 2021 г. държавата спря да спазва и това правило, като всяка година парламентът изрично записва в бюджета на ДОО, че тази разпоредба не се прилага, а размерът се определя административно. Така таванът беше вдигнат на 1440 лв. през януари 2021 г., на 1500 лв. през декември 2021 г., на 2000 лв. през юли 2022 г. и на 3400 лв. (1738,40 евро) от 1 октомври 2022 г. На това ниво максималната пенсия остана замразена близо 5 г., пропускайки четири поредни индексации по швейцарското правило (през 2023, 2024, 2025 и 2026 г.).

А през това време броят на хората, ограничени на тавана на пенсиите, отново да започне да расте. През ноември те стигнаха 15 972 души, а през октомври 2022 г. бяха под 1000. (Виж инфографиката.)

Всъщност, дори да се осигурявате на максимални суми, няма как да получите тавана при пенсиониране. Кои тогава са тези 15 817 пенсионери, чиито действителни размери успяват да минат тавана? Това са предимно лични пенсии с “превърнат” стаж. Стажът се превръща за хора, работили първа и втора категория, но и за полицаи и военни. Това са хора с доста продължителна осигурителна кариера, пишат в един от анализите на НОИ.

21 души в държавата са успели да минат тавана

Средната пенсия при тях е 2119,93 евро. През март тази привилегия беше за 10 души. Пет поста в държавата гарантират пенсия без таван- президент и вицепрезидент, председател на Народното събрание, премиер или съдия в Конституционния съд.

В момента минимална пенсия получават 357 хил. българи. Още 451 342 пък получават под тази сума. Това са хора с непълен осигурителен стаж, ранно пенсионирани, получатели на социални, инвалидни или наследствени пенсии. Това обаче са и

българи и със стаж от чужбина, които през последните години се увеличават

все повече. Когато човек е работил в повече от една държава, всяка страна му изплаща пенсия само за годините, отработени на нейна територия (например 10 г. у нас и 20 зад граница). Така сумата, която получава от НОИ, отговаря единствено на българския му стаж и попада в статистиката като пенсия под минимума, въпреки че получава и чужда пенсия.

През следващата година правителството ще продължи да работи върху няколко приоритета. Първият е социалните пенсии да излязат от НОИ и да преминат към социалната система. Те са около 64 хил. Така те ще се изплащат като помощи от държавния бюджет. Това не може да стане през бюджета за следващата година, защото изисква различни настройки на системите, обясни социалната министърка Наталия Ефремова в ресорната комисия в НС.

Предвиждат се и промени в Кодекса на труда, за да може в системата да влязат повече осигурени. Това ще стане чрез въвеждане на нов вид труд - като платформените работници - куриери, шофьори, дистанционни специалисти.

Ще се повишат и глобите в самото трудово законодателство.

Всичко това ще доведе до повече приходи от осигуровки, което ще вдигне средния осигурителен доход, а оттам и бъдещите пенсии.