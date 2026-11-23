Преди 8 години Николай Чалъков опитал да прикрие приятел, постановили му условна присъда и вече е реабилитиран

Сега се хвалел, че има контакти с организацията майка в САЩ, твърдял, че убийците на Георги Кузев са негови момчета

За 32-годишния Николай Чалъков, задържан като лидер на неонацистката група "Ку-клукс-клан" - Дивизия Пловдив, това не е първа среща с правосъдието. Той има зад гърба си присъда за лъжесвидетелстване, влязла в сила през 2019 г., по която вече е реабилитиран.

Това съобщи прокурорът по делото Костадин Паскалев пред Окръжния съд в Пловдив, когато се решаваше дали Чалъков да остане в ареста. В крайна сметка съдия Силвия Цанкова постанови най-тежката мярка за неотклонение.

Проверка на "24 часа" в съдебните регистри показа, че Чалъков е излъгал в опит да спаси приятел, обвинен в грабеж. Историята е стара – от времето, когато соченият за лидер на расистката организация е бил на 20 г. На 18 ноември 2014 г. Чалъков бил с приятел в парка срещу училище "Димитър Талев". Момче минавало оттам, приятелят на Чалъков го спрял, за да го попита колко е часът.

Младежът извадил мобилния си телефон, за да отговори, в този момент близкият на Чалъков го издърпал от ръцете му, след което двамата побeгнали. Две седмици по-късно телефонът бил продаден за 50 лв. и

извършителят и Чалъков изиграли парите в казино

Разследващите стигнали до автора на грабежа и вече в съда Чалъков бил разпитан като свидетел. В заседание от 11 ноември 2025 г. той описал случилото се така: "Намерих един телефон, паднал на земята, двамата го видяхме и двамата го взехме... аз го взех от земята." Тези думи се разминавали с установеното по делото и на Чалъков било повдигнато обвинение в лъжесвидетелстване, приключило с условна присъда от 1 година с 36 месеца изпитателен срок. След изтичането му той вече се води реабилитиран.

До повдигането на новото обвинение се стига, след като в хода на разследването на убийството на Георги Кузев на 4 август т.г. на Младежкия хълм било установено, че едно от момчетата кара бития мъж да се извини на цялата "Ку-клукс-клан" общност за това, което е извършил, и за това какъв е. Кузев беше поканен на среща на тепето от 17-годишно момиче от Стара Загора, което му казало, че е на 15, после с приятелите решили да се разправят с него като педофил и го пребили до смърт.

Разследващите започнали да ровят около въпросната организация, проповядваща омраза на расова, етническа и сексуална основа, и на 17 ноември т.г. бяха задържани 11 души, сред които и четирима непълнолетни – на по 16 и 17 години. Николай Чалъков беше посочен като тартор на групата и към момента само той е зад решетките.

Според прокуратурата "Ку-клукс-клан" Дивизия Пловдив е създадена през януари 2025 г. Чалъков зарибил един от последователите си, като му показал нецензурираната версия със смъртоносния побой над Георги Кузев и му обяснил, че момчетата на кадрите са от неговата организация. На този етап обаче от държавното обвинение нямат данни обвинените в убийството на Кузев да са членували в "Ку-клукс-клан" - за двама от тях имало сведения, че искали да станат част от общността, но не били одобрени.

След показването на клипа със зверството над Кузев Чалъков казал на кандидат-нациста, че ако се присъедини към групата, ще може да бие цигани и педофили и да се снима с хитлеристки знамена. На друг фен Чалъков пуснал клип с пребит мъж и обяснил, че той е украинец. Хвалел се, че има връзка с организацията майка "Ку-клукс-клан" в Щатите. Имал влияние над членовете на организацията и когато един от тях решил да се оттегли, наредил на другите, ако видят някъде отцепника, да го набият. Соченият за тартор на “Ку-клукс-клан” Дивизия-Пловдив твърдял, че пребилите до смърт Георги Кузев са негови момчета. СНИМКА: АРХИВ

Групата действала конспиративно – за разлика от организацията "Кръв и чест", също разбита след убийството на Кузев, нямали щабквартира. Събирали се в едно заведение в кв. "Кючук Париж" и в друго – за бързо хранене на "Пещерско шосе".

Никога един от участниците не се обаждал на всички останали, че ще има сбирка - всеки звънял само на още един човек и му съобщавал, че ще се видят "на нашето място". Контактували в затворена фейсбук група. Когато се уговаряли да нападат хора с различен цвят на кожата, за да ги накажат, че не си стоят в гетото, използвали позивни като "черен чай" и "черно кафе". Имали идеи

да извършват палежи в "Столипиново", като пълнят торби с бензин

"Най-вероятно има не само намерения, а и осъществени акции и в момента проверяваме по всички районни управления за неразкрити престъпления за нанесени телесни повреди и палежи", обясни прокурорът Костадин Паскалев.

Чалъков насаждал омраза не само срещу хора от различна раса и сексуална ориентация, твърдял, че и жените са по-нисши същества. По делото има данни, че Николай Чалъков е бил задържан за 3 месеца за нацистка проява в Австрия, но това все още се проверява.

Той е безработен, издържал се от членския внос в "Ку-клукс-клан" - по 30 евро от пълнолетните и 15 от непълнолетните. Събирал им и пари за тениски със символите на организацията и тепърва се проверява дали те въобще са били поръчани. Членовете давали на Чалъков и пари за апартамент, в който уж да се събират, но среща там така и не е имало.

За членове на "Ку-клукс-клан" били приемани само хора, които успеят да докажат, че могат да се бият – ветераните нападали кандидатите да станат част от общността и само издържалите изпитанието били приемани. Имал славата на човек, който

пази хората си, затова му викали Чадъра

и си говорели, че той няма да издаде дейността им на куките, т.е. на полицаите. В съда Чалъков отрече твърденията на прокуратурата и ги нарече неверни, защитата му изтъкна, че има сериозни данни само за размяна на нацистки поздрави между обвинените.

Николай Чалъков е син на директорката на елитното пловдивско училище "Алеко Константинов" Марияна Найденова. Не е ясно кога е развил ксенофобските си възгледи, но разследването е на много ранен етап.

Задържаният може да направи нов опит да излезе на свобода пред Апелативния съд в Пловдив. Първата инстанция го остави в ареста, за да не влияе на свидетелите.