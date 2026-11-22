Скандал за имот в Израел стои зад убийството на 83-годишния доцент от СУ Андрей Атанасов на станция "Жолио Кюре" на метрото в София. Възрастният преподавател бе нападнат на 15 октомври в асансьора на станцията и по-късно почина в болница с тежка черепно-мозъчна травма.

Заподозреният бе арестуван в Израел, като България иска той да бъде екстрадиран. Според събраните доказателства 32-годишният мъж е дошъл специално в България, за да се срещне с жертвата и да разреши трупаното между тях напрежение заради имот в Израел.

Прегледани са записи от охранителни камери в района и за часове разследващите установяват кой е нападателят. Въпреки това повече от месец вече се събират доказателства, които да посочат мотива за нападението.

„Лицето е чуждестранен гражданин и израелски гражданин, който е пребивавал на територията на България. Конкретно за това деяние целенасочено е дошъл, за да го осъществи. Доказателствата сочат, че са се познавали добре. Лицето е взело полет от Израел до Гърция, до Солун, откъдето се е придвижило с автомобил до София, като се е завърнало по аналогичен маршрут. Основният мотив, който до момента се разследва като водеща версия, са имуществени отношения", коментира Николай Николаев, говорител на Софийската градска прокуратура пред Би Ти Ви.

Според израелската медия „Уа̀ла" задържаният за убийството е 32-годишният Шамил Левиев. От събраните доказателства до този момент прокуратурата не може категорично да каже дали в основата на убийството стои имот в град Бат Ям в Израел, където живее сестрата на Андрей Атанасов. От публикации в медиите става ясно, че Шамил Левиев трябвало да получи съседния на неговия апартамент в замяна на грижите, които полага за възрастната жена.

Заподозреният за убийството е очаквал нейният апартамент да бъде приписан на него. Но пък жертвата се е възпротивила. Това твърдят медиите в Израел.

„Тези твърдения са обект на проверка и в тази връзка е поискано и съдействие по линия на правна помощ от Израел. Така че предстои да се съберат още доказателства в тази насока, които впоследствие може да коментираме, но да работим по тази версия", коментира Николай Николаев.

Кадрите, разпространени от израелските власти, са от 13 ноември, когато Шамил Левиев е арестуван след искане в Интерпол от страна на българската прокуратура. Част от разпита му е публикувана в сайта на „H12": „Дълго време се грижех за сестрата на професора, която е инвалид, и тя искаше да ми завещае като обезщетение имот, който притежаваше, но на професора това не му хареса. Вярно е, че между мен и него има кавга на този фон, но не съм извършил убийство".

„Наследяват по закон правоимащите лица, като в случая наследник се явява сестрата. Ако няма завещание, но е възможно да има завещание. В конкретния случай има такива данни по разследването".

По информация на bTV от разследването между двамата е имало спор заради желанието на професор Атанасов да чуе по телефона сестра си, но Левиев не му съдействал. Има и данни, че професорът се е чувствал застрашен, а негови съседи забелязали наетия от обвинения за убийството автомобил пред блока, в който живеят.

„Сред разпитаните свидетели, които доказват към настоящия момент повдигнатото обвинение, има и такива лица, които са забелязали обвиняемия в района непосредствено преди инцидента", заяви Николаев.

Предстои израелските власти да вземат решение дали да екстрадират Шамил Левиев.

„Въз основа на молба от главния прокурор за екстрадиция е разгледано производство и задържането му в Израел е удължено. Предстои и самото произнасяне на съда дали лицето ще бъде екстрадирано. Така че очакваме съдействие от израелските власти по случая", коментира Николаев и добавя: „Молбата към властите на Израел е той да бъде екстрадиран и евентуално съден в България и се надяваме тя да бъде удовлетворена".

По данни на сайта „Уа̀ла", който се позовава на информация от българските власти, нападателят има шанс да се укрие в Русия, защото има гражданство във федерацията, което може да осуети екстрадицията.