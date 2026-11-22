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Николай Попов, бащата на загинала на пътя Сияна, твърди, че гробът ѝ е бил разрушен умишлено. Попов показва снимка на падналата плоча с тегло над половин тон. Ето какво пише Николай Попов във фейсбук:

"Вече не вярвам, че гробът на Сияна е разрушен от вятъра!

Как вятърът обръща двойна каменна плоча с тегло над 500 килограма?

Защо точно там? Защо точно на гроба на Сияна? Сред стотици други гробове!

Не вярвам, че всичко това е случайност!

Не вярвам, защото не беше случайно, когато маскирани нахлуха в мой обект. Не вятъра ги донесе...

Не вярвам, защото бях заплашван с убийство и за тези заплахи беше образувано досъдебно производство.

Не вярвам, защото бях следен, сплашван и заплашван.

Бях поръчван с клевети, на клеветници!

Не вярвам, защото всичко, което преживях през последните месеци, ме кара да се съмнявам във всяко следващо „случайно" събитие.

Сега посегнаха и на последното място, където мога да бъда близо до детето си. На гроба на Сияна!

Имам основания да смятам, че срещу мен действат хора, които искат да ме накарат да замълча. Хора, които се страхуват от истината за смъртта на нашите деца. Те я фалшифицираха!

Но няма да замълча!

Можете да ме заплашвате, да ме следите, да ме тормозите, да водите дела срещу мен.

Но да посегнете на гроба на детето ми.....

Сияна не може да се защити. Но аз съм нейният баща. И докато съм жив, ще защитавам паметта ѝ.

За Сияна и за гроба ѝ няма да ви простя!"