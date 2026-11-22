Владиката пося православието в душите на стотици хиляди българи, вдигна и ремонтира храмове, бори се за въвеждане на религията в училищата и остана верен на Бог до края на дните си

Този живот ни е даден от Бога, за да се подготвим за вечния живот. Така приключва последната проповед на Ловчанския митрополит Гавриил в село Дойренци на 26 октомври. Той почина на 76 г. в неделя сутринта след кратко боледуване и потегли към вечността. Неделя е денят на Господ, в който са основните литургии, отслужвани години наред от дядо Гавриил. Тази неделя Църквата и миряните у нас потънаха в скръб. Съболезнования изказаха много общественици и политици от всички партии.

“Няма по-радостно служение и по-голямо щастие да служиш на Господ Иисус Христос и на Неговата света Църква”. Това дълбоко и искрено верую беляза целия земен път на митрополит Гавриил. Със своите мъдри слова и блага усмивка се стремеше да посее у всеки вяра, смирение, любов към Бог и към ближния.

Учеше децата да бъдат добри

и милосърдни хора”, написа президентът Илияна Йотова за кончината на владиката.

“Монах! Свят човек! Велик българин! Поклон!”, обобщи в книгата на поклонението министърът на културата Евтим Милошев.

Ловеч обяви тридневен траур

До последно Негово Високопреосвещенство обикаляше храмовете в епархията си, за да служи на Бога. Той е митрополит от 25 г. За това време съгради катедрала в Ловеч, отвори частно училище към епархията, ръководи културно-просветния отдел към Светия синод, организираше кухня за социално слаби, издаваше много книги, но най-вече беше сред хората, които имаха нужда от подкрепа на духа и вярата.

Роден е през 1950 г. в София като Цветан Динев. Детството му е трудно. Родителите му се разделят. Баща му е строител и заминава за Чехословакия. Майка му го праща да живее там. Завършва основното си образование в Прага, но баща му го връща в София. Записва се в 18-а гимназия, после учи в днешния Университет по архитектура, строителство и геоинженерство. Дипломира се като строителен инженер през 1973 г., но вече е избрал друг път. Като студент започва да ходи на църква - среща трудности и има нужда от помощ. По това време хората се страхуват да посещават храмовете заради комунистическата власт, а Цветан Динев открива църквата “Света Петка”, която е под земята. Свещеникът отец Сава го насочил към епископ Партений - викарий на патриарха, който става негов наставник. Под духовното му ръководство Цветан Динев тръгва по пътя на православната вяра.

Против връзката му с църквата бил и баща му

Цветан Динев редовно посещава клисурския манастир “Св. Петка” край Банкя, където се привързва духовно към игуменката Мария. По-късно тя става и негова духовна наставница. През 1973 г. се преместил да живее постоянно в манастира и изпълнявал различни послушания в помощ на монахините. В края на 1979 г. е постриган за монах от епископ Партений и приема църковното име Гавриил, а няколко месеца по-късно е назначен за игумен на манастира “Св. Петка”. Така започва службата му на Бога. Учи задочно в Духовната академия “Св. Климент Охридски” и завършва през 1984 г., но остава верен и на първата си диплома от светското образование. Министър Евтим Милошев се поклони пред митрополит Гавриил.

“Където и да съм бил, постоянно съм строил и съм ремонтирал. Това, което върша, не противоречи на това, което съм завършил, защото

ние строим веществено, но и духовно”,

ще каже по-късно митрополит Гавриил. След дипломирането му у нас следват 2 г. специализация в Москвската духовна академия. Там защитава дисертация и става доктор по богословие. До 1991 г. е предстоятел на Българското църковно подворие при Московската патриаршия. Заради престоя си в СССР митрополит Гавриил беше сочен за човек на Москва в последните години. Той винаги е бил за единството на църквата и е пазил традициите на православието и никога не се е месил в политиката.

След кончината му съболезнования изказа и руското посолство, а Елеонора Митрофанова беше сред първите, които се простиха с него в Синодалната палата.

Гавриил се завръща в България в сложно време, когато настъпва църковният разкол. Като архимандрит и епископ той остава ревностен защитник на каузата за каноничната Българска православна църква и против т.нар. алтернативен синод.

На 21 януари 2001 г. е избран за Ловчански митрополит. С много енергия и духовни сили той бързо възражда епархията. Започват ремонти на храмовете и в най-малките села. Радетел е за въвеждане на вероучение в училищата и от 2007 г. е ръководител на работната група по тези въпроси в Светия синод. Владиката служеше редовно и в най-малките храмове на епархията си.

Благодарение на дипломирания строителен инженер, отдал се на монашеството, Ловеч има внушителния катедрален храм “Св. св. Кирил и Методий”, който е

най-мащабният проект на църквата в последните 80 г.

Храмът е издигнат и изографисан изцяло под личното ръководство на митрополит Гавриил. Негова е заслугата за официалните синодални учебни програми по православно вероучение за деца в неделните и църковните училища. По негова инициатива Ловчанската епархия успешно внедрява преподаването на християнството в светски училища и във всички детски градини в областта.

През 2019 г. благодарение на владиката отвори врати първото частно общообразователно училище на Българската православна църква.

Ръководеният от митрополит Гавриил културно-просветен отдел към Св. синод започна и уникалната инициатива “Деца рисуват за деца” - конкурс за творчество на малчуганите, което се предлага на търг, а парите се даряват за онкоболни. Бог прибра Негово Високопреосвещенство само ден преди края на поредното издание на конкурса. Картините на децата, които участват, още са изложени в хотел “Хаят” в София.

Патриарх Даниил: Архипастир, който 25 години просвещаваше поверените му души, пример за всички нас

Ловчанският митрополит Гавриил още от студентските години, атеистично време, когато не беше лесно човек да заяви принадлежността си към църквата, не се поколеба да се отрече от света и да поеме службата на Бога. Тази негова дълбоко осмислена вяра и твърдост да преодолява изпитанията го отличаваха докрай. Беше изключително принципен и верен на Бога архиерей, с църковно самосъзнание и изключителна помощ на Светия синод. Беше изряден архипастир. Виждаше същината на това в просветата на поверените му от Бога души. Той много се потруди за това. Ловчанската митрополия издаваше много книги под негово ръководство, държеше да се ръкополагат добре подготвени свещеници в една трудна епархия, в която болшинството от хората бяха повлияни от атеистичната идеология. Имаше добри манастири в епархията, съграждането на митрополитския храм в Ловеч са част от делата, които показват за какво е живял. Тази година станаха 25 г., откакто е митрополит. Направи училище. Той е пример за всички нас за архипастирско служение. Вярваме, че както служеше на Бога тук, ще продължи и след кончината.