"Баба Алино е само върхът на айсберга на един много по-мащабен проблем – система на незаконно строителство и нерегламентирано заграбване на имоти във Варна, която действа от десетилетия."

Така кметът Благомир Коцев коментира случая с незаконния град край Златни пясъци, за който се водят редица дела. Общината и държавата вече стартираха процедури по запечатване на обекти и поетапно премахване на незаконните постройки.

„Баба Алино е само върхът на айсберга на един много по-мащабен проблем – система на незаконно строителство и нерегламентирано заграбване на имоти във Варна, която действа от десетилетия - каза Коцев пред БНТ. - Случаят показва, че тази система не само е работила дълго време, но е приобщила изключително много участници. Става дума за чиновници на различни нива в държавната и общинската администрация, нотариуси, кадастъра, както и контролни органи, които по някакъв начин или са проспивали случващото се, или са участвали активно в него.

Радвам се, че случаят беше осветен, защото чрез него може да се види целият айсберг. Убеден съм, че ако компетентните органи, включително прокуратурата, се задълбочат повече в причините и последиците, ще стигнат до много по-сериозни разкрития за начина, по който е работила тази система."

Коцев намекна, че ще се кандидатира за нов мандат на предстоящите кметски избори във Варна.

"Варна е сложен град с много икономически и бизнес интереси, които винаги се опитват да влияят на кмета и на решенията му, както и да подчиняват обществения интерес на собствената си икономическа и политическа полза. Преминавайки през всичко това, натрупах много опит и знания за начина, по който функционират тези групи и конкретни бизнесмени, които притискат местната власт в посоки, различни от тези, в които обществото би искало да се развива градът. Смятам, че тази борба трябва да продължи. Аз съм готов да я продължа", заяви Коцев.