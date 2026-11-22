Георги Кукувейков паднал назад и ударил лошо главата си, починал след 13 дни

7 години след смъртта на 18-годишния Георги Кукувейков, починал след удар пред пловдивска дискотека, Апелативният съд потвърди условната присъда на нападналия го Пламен Кралев. На 1 ноември 2019 г. двамата, които не се познавали, се засекли в нощен клуб, всеки бил със своя компания. Кукувейков често ходел до тоалетната, при което блъскал Кралев, докато минавал край неговата маса. По-късно, когато Кралев и приятелите му си тръгвали, Кукувейков го заплашил, че ще го смачка и го напсувал грубо с крайно непристойни реплики по адрес на майка му и баща му. Кралев се ядосал и го ударил, Кукувейков паднал назад и ударил лошо главата си. Починал след 13 дни, без да дойде в съзнание.

Делото се забави, защото мина два пъти през Окръжния съд в Пловдив заради допуснати от първия състав нарушения. Пламен Кралев призна вината и беше осъден за умишлено нанесена средна телесна повреда, от която е последвала смъртта на Кукувейков, и получи 2 години и 8 месеца условно с 60 месеца изпитателен срок. Родителите на починалото момче обжалваха и настояха, че телесната повреда е тежка и присъдата трябва да е ефективна. Апелативните магистрати обаче не намират основания за това и потвърждават условната присъда.

И това решение не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС.