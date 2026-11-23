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Днес Светият синод ще се събере, за да избере наместник на Ловчанската епархия след смъртта на митрополит Гавриил.

Той ще трябва да организира процедурата за избор на нов митрополит. За него първоначално ще бъде определен списък с кандидати, а след това ще се проведе и гласуване.

В първия му етап свещениците и миряните в епархията ще изберат двама кандидати, а във втория окончателното решение ще вземе Светият синод. Процедурата обикновено продължава около три месеца. Днес тленните останки на митрополит Гаврил ще бъдат положени за поклонение в Ловеч, а погребението се очаква да се състои утре.

Митрополит Гавриил почина на 22 ноември, след кратко боледуване. Той постъпи във Военномедицинската академия в София на 4 ноември с диагноза остър панкреатит.

Каноничният избор на Ловчанския митрополит Гавриил е направен на 28 януари 2001 г. Светското му име е Цветан Методиев Динев. Той е роден на 16 юли 1950 г. в София.