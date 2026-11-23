Седем са общо момичета, които са сред жертвите на групата малолетни изнасилвачи, които в момента са в ареста. Това показвали всички видеа, които се разпространяват в затворени групи в интернет, за които разказа в студиото на „Здравей, България" на „Нова тв" журналистът Тодор Стефанов.

Две от момичетата са от „Надежда", две - от „Обеля", а другите – от „Младост". Повечето от тях учат в училищата, в които учат и насилниците.

Случаят, който нашумя, става на 31 октомври срещу 1 ноември. Едно от тези момичета е в компанията на момчетата в дискотека, но от видеата ясно се виждало, че групата момчета излизат от дискотеката с две момичета. Второто не се е познавало с тях дотогава. В жк „Вардар" отиват в апартамента на едно от момичетата и влизат в него.

Видеата показвали шокиращи кадри: събаряне на земята, удари на главата в тоалетна чиния. Жертвите викали за помощ. Шумът е накарал съседите да извикат полиция и според Стефанов полицията е отишла до вратата, но служителите не са влизали вътре. Престъпленията са извършени след като полицаите са си тръгнали.

13-годишното момиче според Стефанов е успяло да се измъкне от компанията и да избяга, но преди това е била опипвана и дърпана.

Според Тодор Стефанов едно от момчетата в групата, което е на 14 години, има роднина на висок пост в СДВР и на практика там се е знаело за тази групичка. Но роднината на насилника го е посъветвал какво да говори и пред кого, така че да не се намесва в случилото се.