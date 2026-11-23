Група непълнолетни тормози цял квартал и училище в центъра на Варна. Тийнейджърите рушат детски и спортни площадки, хвърлят пиратки по минувачи, проявяват физическа и вербална агресия срещу ученици и родители, показа репортаж в предаването "Здравей, България" на Нова тв.

Групата е съставена предимно от момчета на възраст между 15 и 17 години. Според потърпевшите групата вандалства от лятото и членовете ѝ нямат постоянен адрес в район „Одесос". Жителите са подавали много сигнали до телефон 112, както и писма до вътрешния министър и Окръжната прокуратурата.

По думите на Николета Цариградска, която живее в района, те изпочупили всички детски люлки и площадки, футболна врата, както и каменни арки и пейки. Вследствие на счупената футболна врата, възрастен жител посещава футболно игрище със своето дете, за да играят футбол. Той пада там и разрязва целия си лакът на металните части.

„Хвърлят пиратки в краката на хора, които разхождат кучетата си, както и под краката на млади момичета, които стоят и си приказват. Децата вече не могат да ходят на тези площадки. Тези младежи ги гонят, а малките деца изпитват страх и притеснение да ги посещават. Подавали сме страшно много сигнали на телефон 112. Идвали са патрули, но нищо не се е променило", каза тя. Останалите жители обаче се опасяват, че групата може да премести проявите си в съседен квартал.

Директорът на ОУ „Петко Рачев Славейков" Кремена Георгиева обясни, че също е получила множество сигнали за физическа и вербална агресия срещу ученици. По думите ѝ младежите са хвърляли пиратки към спортните площадки на училището по време на учебни занятия. Заради опасността за децата тя е забранила провеждането на часове по физическо възпитание и спорт на открито в тъмната част на деня.

Тя обясни, че след като е изпратила два сигнала до Първо районно управление, оттам реагирали своевременно. Взети са ѝ сведения и са я информирали, че стартират специализирана полицейска акция. „Тя се изразява в следното - в района често ще патрулира полицейски автомобил. Също така ще засилят присъствието на униформени служители, както и на цивилни полицаи, с цел да установят и заловят съответните лица", каза още Георгиева.