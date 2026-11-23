Патриарх Даниил ще отслужи днес света литургия за празника на свети Александър Невски в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", докато в съседство ще се решава кой да замества покойния митрополит Гавриил.

Литургията ще започне от 9,30 ч., а посрещането на патриарх Даниил отпред се очаква да е към 9 ч. Българската православна църква чества днес празника на св. Александър Невски.

По време на литургията в патриаршеската катедрала ще бъде отправена и молитва за Ловчанския митрополит Гавриил, който почина на 22 ноември след кратко боледуване. Митрополит Гавриил беше настанен във Военномедицинската академия на 4 ноември с диагноза остър панкреатит.

На 23 ноември 2024 г. българският патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия за 100 години от освещаването на патриаршеската катедрала. Стогодишнината от освещаването ѝ се навърши на 12 септември 2024 г., но честването на годишнината се състоя на 23 ноември, когато е зимният празник на патриаршеската катедрала, припомня БТА.

Славим и благодарим на Бога от дълбините на сърцата си за Неговата велика милост и благоволение, за това, че вече второ столетие патриаршеският катедрален храм величествено се възвисява, краси и утвърждава нашия столичен град. Това каза на 23 ноември 2024 г. българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който прочете патриаршеското и синодално послание за стогодишнината от освещаването на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски".

На честванията преди две години патриарх Даниил каза, че от полагането на основния камък на храма през 1882 г. до началото на строителните дейности през 1904 г. минават 22 години в подготовка. За да може след това, при събрани средства и уточнени детайли, само за осем години - от 1904 до 1912 г., храмът да бъде в завършен вид. Това е един подвиг и едно геройство по онова време, с такава прецизност и отговорност - и ръководството на Църквата, и архитектите, и строителите, и държавата съумяват за толкова кратко време да съградят това благолепие и великолепие. После още 12 години минават, докато се довърши благолепието във вътрешността на храма и да се стигне до неговото освещаване през 1924 г., каза тогава патриарх Даниил.