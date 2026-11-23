Има огромно усърдие да не се разследват Пепи Еврото и Мартин Нотаруса - министърът на правосъдието обжалва част от действията на досегашния ВСС, както и на градската прокуратура, където има доказателства. Това заяви пред БТВ Иван Брегов, ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика.

Влиянието на Петър Петров е много силно. Очевидно хората не ходят при него да му носят топла храна. А всички от системата се втурнаха да го спасяват, когато трябваше да понесе дисциплинарно наказание, обясни Брегов.

Познавам Петър Петров (Пепи Еврото) и той не е най-големият кадровик в съдебната система. Имал е големи влияния, защото някой му е позволил. Когато аз бях ръководител, той не беше началник на следствието, напомни Роман Василев.

С промените на закона, инициирани от министъра на правосъдието, с които той може да поиска отстраняване на магистрат от заеманата длъжност, създадохме добре платени държавни служители. Не трябва ВСС да е постоянно действащ, каза Роман Василев, бивш заместник-градски прокурор при Софийската градска прокуратура.

Надежда за новия Висш съдебен съвет да се отърси от политически влияния при избор на главен прокурор имаме, но тя няма да се реализира. Много се говори за това, че ВСС ще разплете някакви кръгове, но той няма такава оперативна възможност - това може да го направи главният прокурор, заяви адвокат Людмил Рангелов.

Главният прокурор не трябва да е политическо лице, за да няма политическо влияние. Представям си главния прокурор на около 50 години, университетски преподавател със семейство, допълни той.

Ние имахме такъв случай в годините назад. Главният прокурор трябва да е с проследена биография, ако е човек от системата. Ако не е човек от системата, да има силна позиция в правосъдните проблеми. Постоянният ВСС е приложим към момента, защото има много правомощия - това трябва да се преосмисли, каза още Иван Брегов.

Очакванията към новия ВСС са толкова големи, че те ще направят достатъчно усилия за осветляване на зависимости, но няма да успеят да го направят, понеже е минало достатъчно време за участниците да го прикрият. Не очаквам наказателни производства, а дисциплинарни, каза Людмил Рангелов.