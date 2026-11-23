Щафетна стачка в администрацията започват днес от КТ "Подкрепа". Всеки ден в нея ще участват служители от различни държавни институции, които настояват за 350 евро увеличение на заплатите.

Стачката ще е под наслов "Справедливост и равни права". Освен увеличение на заплатата служителите искат и възстановяване на допълнителното възнаграждение клас прослужено време и равни права и еднакво отношение към всички работници и служители в България.

Стачката започва в 10 часа днес в Агенцията за социално подпомагане. Стачните действия ще са съвместно с Национална федерация "Търговия, услуги, контролни органи и туризъм" към КТ "Подкрепа". От 10 до 11 ч утре ще стачкуват в Агенцията по заетостта. Следват Главната инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт и Националния осигурителен институт.