Близо 6 млн. евро бонуси е раздал регионалният министър Иван Шишков за второто и третото тримесечие в системата на МРРБ, става видно от негови писмени отговори на мои парламентарни въпроси. Това заявява депутатът от ГЕРБ Николай Нанков в своя фейсбук публикация.

"Като в края на октомври със заплатите си бонуси за месеците юли, август и септември в размер на 3 157 218 евро са получили и 2026 служители в АПИ - за добре свършена работа. Министърът изрично уточнява, че сумата е без лични осигуровки и данъци, както и че през второто тримесечие пътната агенция не е получила бонуси. Демек - дисциплинирал ги е и те хоп, показали са страхотни резултати, за които са наградени", казва Нанков.

"На фона на непрекъснатите репортажи за проблеми с пътищата, липсваща маркировка, мантинели и всичко останало - ще оставя на вас да дадете определение. А за да не се чудите защо няма маркировка, ще ви напомня, че именно Шишков е издал през август заповед да забрани тази дейност без негово изрично нареждане. Защо ли? Защото нямало пари. Но за бонуси има!", посочва още депутатът от ГЕРБ.

"6 милиона евро - с тях можеше да се положи маркировка на поне 30 пътни отсечки като 30-те километра между Добрич и Балчик, на която загинаха трима младежи. Колкото и да ми философства Шишков в отговора, че бонусите били установена практика, ще направя едно важно уточнение. Може и не той да е въвел практиката за ДМС-та, но той въведе практиката да спира полагането на маркировка и текущото поддържане на пътищата. Явно за пътища пари липсват, но за бонуси - не.

P.S. А темата с комичния ремонт на дилатационната фуга на Столичния околовръстен път едва ли има нужда от коментар", пише още в публикацията си Нанков.