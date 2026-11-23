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Разкриха 30-годишен мъж от Горна Оряховица, плащал с фалшиви евро банкноти. В началото на ноември таксиметров шофьор сигнализирал, че клиент му е заплатил с фалшиви 10 евро. Той използвал таксиметровия автомобил от Горна Оряховица до Велико Търново. Същия ден в полицията във Велико Търново е получен сигнал за наличие на фалшива банкнота от 100 евро при отчитане на дневния оборот от търговски обект в областния град в банката.

След проведено разследването криминалистите бързо влезли в дирите на пласьора на ментетата - 30-годишен мъж от Г. Оряховица, известен на полицията и осъждан. Материалите по двата случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

В края на септември полицаите в Горна Оряховица пипнаха трима клиенти, платили такси със 100 евро менте.

Таксиджия се оплакал в полицията, че същия ден е бил нает да превози трима мъже от Горна Оряховица до село Мерданя. Когато стигнали крайната точка, клиентите му платили с банкнота от 100 евро, които се оказали фалшиви.

Била проведена специализирана полицейска операция и е установена самоличността на клиентите му – трима мъже на възраст от 25 до 32 години от с. Къпиново.

В друг случай от тази година клиент си напазарува от най-известния битак в село Джулюница с фалшиви пари.